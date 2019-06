vor 5 Min.

In Illertissen trifft moderne Graffiti-Kunst auf historische Schlosskulisse

Unser Bild zeigt Fotokünstler Dominik von der Gönna und Daniel Duske – in Graffitikreisen Shao genannt – vor Exponaten ihrer Ausstellung „Tumult“ im Hochschulschloss in Illertissen

Die Hochschule Neu-Ulm setzt ihre Ausstellungsreihe in Illertissen mit der Schau „Tumult“ fort. Wie die Sprayer mit ihren Bildern in die Zukunft blicken.

Von Regina Langhans

Illertissen So etwas hat es im Vöhlinschloss noch nicht gegeben: eine Graffiti-Ausstellung. Fotos zeigen die Mauer der ehemaligen Justizvollzugsanstalt im „Hochfeld“ in Augsburg mit in dem Fall legal entstandener Sprayerkunst, der dennoch ein Hauch subkultureller Ausdrucksweise – Schmierereien eben – anhaftet. Die Schau „Tumult“ für sich ist schon voller Kontraste, so sehenswert, dass es interessiert, etwas über ihr Entstehen zu erfahren. Und sie ist ein markanter Auftakt für die Hochschule Neu-Ulm, um die Reihe ihrer früheren Ausstellungen im Schloss fortzusetzen. Die Fotografien sind von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung zu besichtigen. Die Schau dauert bis 2. August.

Die Sprayer haben ein altes Gefängnis umgestaltet

Für die Vernissage hatte Lisa-Marie Schmidberger, Veranstaltungsmanagerin des Hochschulzentrums im Vöhlinschloss, auch den Fotografen Dominik von der Gönna, Daniel Duske (mit Künstlernamen „Shao“), stellvertretend für das Sprayerteam, sowie Daniel Tröster vom Förderverein „Die Bunten“ dazugeholt. Die Neu-Ulmer waren bei ihrer Suche nach passenden Künstlern auf die Sprayeraktion und die daraus resultierende Fotoausstellung der Hochschule Augsburg gestoßen. Diese errichtet ihren dritten Campus auf dem Gelände der früheren Prinz Karl Kaserne, wo von 1945 bis 2015 die Justizvollzugsanstalt war.

Um ersten wilden Sprayeraktionen auf der alten 50 Meter langen Gefängnismauer Einhalt zu gebieten, hatte sie den Augsburger Verein „Die Bunten“ hinzugezogen, um die Fläche legal mit Graffitis zu gestalten. Während die Kunst im Entstehen war, stieß gerade rechtzeitig Dominik von der Gönna hinzu. Der 1974 geborene studierte Informationswissenschaftler hatte sich aufs Fotografieren verlegt, speziell Porträtaufnahmen. Er sagte: „Das fotografische Begleiten der Sprayer beim Entstehen ihrer Bilder war für mich besonders reizvoll, weil ich gewohnt bin, den Menschen im Blick zu haben.“ Nun könne er mit seinen Fotografien beides in den Fokus rücken, die Menschen und ihre Kunst. „Bei meiner Arbeit hatte ich oft den Eindruck, fertige Bilder zu fotografieren, doch im nächsten Moment sahen sie ganz anders aus“, beschreibt von der Gönna sein eigenes Erleben dieser Kunst.

Warum gute Graffiti-Künstler einen Fotografen brauchen

Daniel Tröster ergänzte: „Ich sage meinen Sprayern immer, sie sollen sich einen guten Fotografen dazu holen, sonst ist ihre Arbeit für die Katz.“ Die Ausstellung zeigt also Kunst, die es bereits nicht mehr gibt. Die fertigen Graffitis an der alten Mauer seien ebenfalls Kunst auf Zeit, was das Merkmal dieses künstlerischen Ausdrucks sei, so Tröster. „Graffiti ist eine vergängliche Kunst.“ Diese einzigen Dokumentationen ihrer Arbeit würden die Künstler in Sprayerkreisen stolz herumreichen. „Die Bunten“ wollen die Kunstform weg von der Illegalität holen und ihr eine Plattform geben, wovon die Hochschule Augsburg beim Bau ihres neuen Campus profitiert. Neun Sprayer, darunter ein Student an der Fakultät für Gestaltung, haben die fünf Zukunftsthemen der Hochschule aufgegriffen: Autonomes Fahren, Architektur und Stadtentwicklung, globaler Warenfluss und Logistik, IT-Sicherheit und Datenforensik sowie Mensch-Maschine-Interaktion. Die Illertisser Schau zeigt eine Auswahl der 50 entstandenen Fotografien. Sie alle erfreuen durch intensive Farben und interessante Ausschnitte, eben den besonderen Blickwinkel des künstlerischen Fotografen.

Der Dritte Bürgermeister Wolfgang Ostermann, stellte in seiner Laudatio die Entwicklung der Graffitikunst als ein Stück Zeitgeschichte dar. Die einst illegal auf Wänden angebrachten Bilder konnten sich inzwischen als eigene Kunstform etablieren, die auch eine eigene Sprache und Ausdrucksform hat. „Diese Ausstellung tut uns allen gut, der Stadt Illlertissen, dem Vöhlinschloss und der Hochschule.“ Was die Kunst angehe, gebe es immer Menschen, die es in ihrem Tun zu besonderer Perfektion oder Schönheit brächten, sodass daraus Kunst entstehe.

