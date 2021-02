15:46 Uhr

In Illertissen werden mehrere Autos eines Besitzers zerkratzt

Ein Unbekannter hat in Illertissen ein Auto beschädigt. Laut Polizei ist es bereits das fünfte Fahrzeug des Besitzers, das Kratzer aufweist.

Ein Unbekannter hat es in Illertissen offenbar immer wieder auf Autos des gleichen Besitzers abgesehen. So wurde in der Nacht auf Mittwoch am Grundstück Josef-Lumper-Straße 11 ein silberner BMW an der hinteren Stoßstange verkratzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.000 Euro

Nach Angaben der Polizei ist es bereits das fünfte Fahrzeug des Geschädigten, das auf gleiche Weise beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 4.000 Euro.

Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen entgegen. Sie hat die Telefonnummer 07303/96510. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen