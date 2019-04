09:00 Uhr

In Kellmünz steht ein großes Projekt an

Der Neubau der Turnhalle beschäftigt die Mitglieder des TSV Kellmünz. Die Vorsitzende baut auf die Unterstützung der Mitglieder.

Von Alfred Grimm

Einen großes Thema bei der Jahresversammlung des TSV Kellmünz war der geplante Turnhallenneubau. Christian Anders stellte den Plan so vor, wie er mit der Gemeinde abgestimmt wurde und wie er an den Bayerischen Landessportverband weitergeleitet wird.

Bürgermeister Michael Obst nannte den TSV und die Marktgemeinde bei diesem Vorhaben „eine Schicksalsgemeinschaft“. Er sei sich aber sicher, dass der TSV und die Gemeinde das Vorhaben gemeinschaftlich schaffen werden.

Zu Beginn der Versammlung hatte die Vorsitzende Gabi Grimm auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt. Höhepunkte des Vereinsjahres seien unter anderem der Kinderball, die Jugendfaschingsparty und die Teilnahme an der Maibaumfeier gewesen. Ein großer Erfolg sei auch das erstmals durchgeführte Maifest gewesen. Auch Grimm ging auf den Bau der neuen Sporthalle ein. Der Verein brauche die tatkräftige Unterstützung seiner Mitglieder. Spenden, freiwillige Arbeitsstunden und Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen seien notwendig, so Grimm.

Kassier des TSV Kellmünz hört nach 34 Jahren auf

Kassier Anton Müller konnte einen Einnahmenüberschuss melden, der für den Hallenbau auch notwendig sei. Nach 34 Jahren Tätigkeit in dieser Funktion stellte er sein Amt zur Verfügung, erklärte sich aber bereit, im neuen Team „Finanzen“ weiterhin mitzuarbeiten.

Je acht Mitglieder wurden mit der Ehrennadel des Vereins in Silber und in Gold ausgezeichnet. Antonie Sauter wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Gabi Grimm und Stephan Daumüller amtieren bereits seit einem Jahr als Vorsitzende. Neu dazu gewählt wurden Michael Geiger als neuer Leiter des Finanzteams, Svenja Kling als Schriftführerin, Isabelle Gschwind als neue Jugendvertreterin, Andreas Sauter als Jugendvertreter und Manfred Funke als Beisitzer.

