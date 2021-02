vor 51 Min.

In Kürze wird in Weißenhorn ein Buch über Franz Martin Kuen erscheinen

Der Heimat- und Museumsverein Weißenhorn gibt ein neues Werk über Franz Martin Kuen heraus. Anlass ist der 250. Todestag des Kirchenmalers.

Vor zwei Jahren stand der Geburtstag des berühmten Kirchenmalers im Fokus, 2021 ist es sein Todestag: Vor 250 Jahren, am 30. Januar 1771, wurde mit den Worten "mortem sine sacramentis tentavit" das Ableben des Weißenhorners Franz Martin Kuen im Sterbebuch der Stadtpfarrei verzeichnet. Damit endete eine der bedeutendsten Malerkarrieren des 18. Jahrhunderts in Schwaben.

Aufgewachsen in einer Zeit, in der der Blick ständig gen Himmel ging, schuf Kuen in mehr als 40 Kirchen und Kapellen in der Region ein prächtiges Panorama geistlicher Schaubilder, die den Gläubigen Hoffnung auf göttlichen Beistand im Diesseits und ewige Glückseligkeit im Jenseits offenbarten. So erfolgreich und angesehen Kuen zu Lebzeiten war, so unspektakulär scheint sein Tod gewesen zu sein. Deuten die dürren Worte im Sterbebuch doch darauf hin, dass er ohne geistlichen Beistand aus dem Leben scheiden musste. Und so sind auch bis heute die näheren Umstände, unter denen dies geschah, nicht bekannt geworden. Dabei war Kuen zu Lebzeiten wohl einer der vermögendsten Bürger der Fuggerstadt.

Dieses Selbstporträt von Franz Martin Kuen in der Pfarrkirche Attenhofen stammt aus dem Jahr 1751. Bild: Sammlung Heimatmuseum Weißenhorn

Buch über Franz Martin Kuen erscheint in Weißenhorn

Zum 250. Todestag will der Heimat- und Museumsverein in Kürze im Weißenhorner Anton H. Konrad-Verlag ein Buch über den Kirchenmaler veröffentlichen. Wie der Verein mitteilt, wird dieses erstmals reich bebildert und kommentiert das malerische Schaffen des Künstlers. "Ein Maler zwischen schwäbischer Frömmigkeit und venezianischer Pracht" lautet der Untertitel des Werkes, das nach Angaben von Ulrich Hoffmann, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn und Umgebung, noch in dieser Woche in Druck gehen soll. "Wir gehen davon aus, dass wir es Anfang März in Händen halten können", teilt Hoffmann mit. Er ist gemeinsam mit Matthias Kunze, dem Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, Herausgeber des Buches. 2019 wurde mit zahlreichen Veranstaltungen das "Kuen-Jahr" im Landkreis Neu-Ulm gefeiert. Damals würdigten das Weißenhorner Heimatmuseum und das Kloster Roggenburg zusammen mit anderen Kulturträgern seiner Heimatregion den 300. Geburtstag des Künstlers, der am 8. November 1719 in Weißenhorn geboren wurde. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen