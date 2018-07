vor 39 Min.

In Memmingen dreht sich alles um die Königsforelle

Am Memminger Fischertag „jucken“ Männer und Buben in den Stadtbach. Was Besucher erwartet.

Von Verena Kaulfersch

Einer der Höhepunkte des Jahres steht in Memmingen vor der Tür: der Fischertag am morgigen Samstag. Das Heimatfest lockt stets tausende Besucher und gehört durch seine jahrhundertelange Tradition untrennbar zur Stadt.

Bereits am Freitag – beim Fischertagsvorabend – geht es in der Altstadt hoch her. Ab 18 Uhr ruft der Büttel zusammen mit der Stadtgarde auf dem Marktplatz und später auf dem Schrannenplatz den Fischertag aus. Danach wird in den Straßen und auf den Plätzen der Innenstadt gefeiert. Auch Live-Bands treten auf.

Dies ist die Einstimmung auf den Termin, der für viele ein Fixpunkt im Kalender ist: der Fischertag. Das Fest hat einen unspektakulären Ursprung: die Notwendigkeit, den Stadtbach einmal im Jahr abzulassen und zu reinigen. Zuvor mussten die Forellen ausgefischt werden. Der Brauch, dies gemeinsam zu tun, ist seit dem 16.Jahrhundert schriftlich belegt.

Zu lange gefeiert werden sollte daher am Freitag nicht, denn der Fischertag beginnt bereits am frühen Morgen: Um 7.05 Uhr startet der Fischerzug durch die Altstadt mit anschließendem Fischerspruch auf dem Schrannenplatz. Um Punkt 8 Uhr „jucken“ dann die Fischer in den Stadtbach, um mit ihrem „Bären“, die schwerste Forelle zu fangen. Im vergangenen Jahr waren es 1196 Männer und Buben – nur ihnen ist nach der Satzung des Fischertagsvereins die Teilnahme erlaubt. Beim Krönungsfrühschoppen ab 10 Uhr in der Stadionhalle steigt der Fischerkönig auf seinen Thron. Nachmittags wird ein historisches Lager in der Grimmelschanze (dem Park hinter der Stadthalle) aufgeschlagen. Um 18 Uhr setzt sich in der Altstadt ein Umzug mit historischen Fischertagsgruppen in Bewegung. Um 19.30 Uhr beginnt der Fischerabend mit der Stadtkapelle auf dem Marktplatz (Bei schlechtem Wetter in der Stadthalle).

Themen Folgen