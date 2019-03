07:00 Uhr

In Osterberg soll ein Wildgehege gebaut werden

In Osterberg soll ein Wildgehege für Damwild gebaut werden.

Die Tiere sollen Familien und Schulklassen anlocken. Was geplant ist.

Von Armin Schmid

Vor dem Osterberger Ortseingang, aus Richtung Oberroth kommend, soll künftig Damwild friedlich grasen. Während der vergangenen Gemeinderatssitzung hat das Gremium der Neuanlage eines Damwild-Schaugeheges „Steinriesel Osterberg“ zugestimmt.

Bürgermeister Rainer Schmalle erläuterte, dass es sich dabei um ein rund 17000 Quadratmeter großes Gelände handelt, das von privater Hand betrieben werden soll. Betreiber werden Altbürgermeister Hermann Häußler und Alexander Martin Wiedmann sein. Besonderheit ist laut Schmalle, dass das Privat-Gehege der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Auf die Gemeinde kämen also keine Kosten zu. Das Gehege soll eine Bereicherung und ein Anziehungspunkt für das Rothtal und den Rothtal-Radweg werden, hieß es während der Sitzung. Familien, Kindergärten und Schulen sollen das Schaugehege als Bildungseinrichtung nutzen können.

Neuer Anziehungspunkt für den Ort

Anfangs ist ein Bestand von zehn bis 15 Tieren vorgesehen. Letztlich soll es sich aber auch um einen Naherholungsbereich handeln, der dem Naturschutz und der Grünflächenrenaturierung dient. Schmalle meinte, dass sich der Gebietsbereich unweit der Keltenschanze befindet. Man könnte zu einem späteren Zeitpunkt beides verbinden und einen größeren Naherholungsbereich schaffen.

Auf den Grundstücken soll ein Unterstand für die Tiere und eine entsprechende Bepflanzung entstehen. Der Bürgermeister erläuterte, dass die Umsetzung relativ zeitnah möglich wäre. Der Gemeinderat Wolfgang Berrens fügte an, dass es sich bei den Damwild-Schaugehege um eine tolle Initiative handele. Falls die bestehende Zufahrtsmöglichkeit nicht ausreichend sein sollte, könne laut Bürgermeister im Rahmen der Kernwegesanierung Unterstützung geleistet werden. Das Ratsgremium befürwortete das Vorhaben einstimmig.

