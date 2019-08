vor 34 Min.

In Osterberg tanzen die Festgäste auf den Tischen

Das Sommerfest in Osterberg wurde dank vieler Besucher und fetziger Musik zur Riesensause. Fast das ganze Dorf war auf den Beinen.

Von Regina Langhans

Schon die vielen parkenden Autos haben den Besuchern den Weg zum Sommerfest in Osterberg gewiesen: 500 Gäste feierten am Samstagabend mit – und entsprechend ausgelassen war die Stimmung. Die Kapelle d’ Hoimadenger spielte zahlreiche Schlager und ließ Luftballons und Seifenblasen steigen. Das kam bei den Besuchern des Sommerfestes gut an. Und am Sonntag wurde zünftig weitergefeiert.

Kapelle aus Heimertingen kommt gut an

Einer der Gäste am Samstagabend war Georg Burkhart aus Osterberg: „Ich freue mich, die Kapelle bei uns zu hören, ich kenne ihre Partymusik, man verbindet sie sofort mit Heimertingen.“ Und Besucher Rainer Diebolder, ebenfalls aus Osterberg, hatte einen Freund aus Brasilien mitgebracht, den nicht nur das deutsche Bier beeindruckte. „Dass Leute zum Tanzen auf die Tische steigen, kenne ich aus meiner Heimat nicht.“

80 Helfer und viel Unterstützung aus dem Ort

Mit etwa 80 Helfern und Unterstützung aus dem ganzen Dorf hatte der Musikverein Osterberg den Platz zwischen Rathaus und Straßenkreuzung zum Festplatz umgestaltet: eingegrenzt von Bühne, vier Verpflegungshütten, Ausschank, Bar und Geschirrmobil. Der Aufwand zahlte sich aus. Die Besucher des Sommerfestes, das auf Baron Dieter von Malsen-Ponickau zurückgeht und bis 1981 im Schlosshof stattfand, feierten den ganzen Abend.

Alles habe gepasst, sogar die Regenwolken hätten sich verzogen, freute sich Armin Käufler, Vorsitzender des Musikvereins. Besonderes Lob gelte den direkten Anwohnern, die nicht nur Wasser- oder Stromanschlüsse zur Verfügung stellten, sondern auch zwei Tage auf ihre Hofeinfahrten verzichteten und die laute Musik in Kauf nahmen, so der Veranstalter. Osterbergs Zweiter Bürgermeister Alexander Hruschka ergänzte: „Die kommen auch alle zum Fest, das ist die beste Lösung.“ Zusammen mit seinem Sohn hat er fürs Sommerfest noch den Brunnen im Ort geputzt. Er lobt das Engagement und Zusammenalt im Dorf. Allein an Essen werde für etwa 1500 Besucher gekocht.

