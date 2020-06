vor 1 Min.

In Tiefenbach wächst jetzt die Ulmer Butterbirne

Plus Auf einem Hektar Fläche wurden alte Obstbaumsorten angepflanzt. Von den Bäumen sollen vorerst Insekten profitieren - und irgendwann vielleicht die Bürger.

Von Anna Katharina Schmid

Einmal eine Ulmer Butterbirne zu kosten, ist hier in den nächsten Jahren vielleicht möglich: In Tiefenbach gibt es eine neue Streuobstwiese. Diese besteht vor allem aus alten Obstbaumsorten wie etwa der Ulmer Butterbirne oder auch der Schweizer Wasserbirne. Doch hinter den jungen Bäumen verbirgt sich mehr als nur schön klingende Namen.

Die etwa einen Hektar große Fläche in der Nähe des Neubaugebiets „Kirchenmähder“ gehört seit einigen Jahren der Stadt Illertissen. Nördlich davon wurde bereits bei der Erschließung des Neubaugebiets eine Ausgleichsfläche zu den bebauten Grundstücken angelegt. Deswegen hatte Bürgermeister Jürgen Eisen die Idee, direkt daran anschließend eine weitere, städtische Ausgleichsfläche zu schaffen, auch im Sinne eines Biotopverbunds.

Obstbäume sollen einen Beitrag zum Naturschutz leisten

Mit diesen Flächen sollen bauliche Eingriffe in die Natur ausgeglichen und ökologisch wertvolle Areale erschaffen werden. Vor allem durch eine Verbindung dieser Flächen kann so ein Beitrag zum Naturschutz geleistet werden.

Den Vorschlag von Bürgermeister Eisen hat die Bauverwaltung Illertissen unter der Leitung von Gerhard Steinle nun umgesetzt. Etwa 50 Bäume wurden gepflanzt. Ein Schild mit Grafiken soll Bürgern über die dortigen Baumarten und alten Obstsorten Aufschluss geben.

Noch sind die Bäume klein und auch in den nächsten Jahren werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keine großen Mengen an Früchten tragen. Was mit der Ernte der Obstbäume in Zukunft geschehen soll, ist laut Steinle noch nicht festgelegt.

Andernorts in der Stadt Illertissen gebe es ein ähnliches Projekt, bei dem sich der Gartenbauverein um Erhalt und Ernte kümmere. Das wäre Steinle zufolge eine Option, sei aber noch nicht besprochen worden.

