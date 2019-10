vor 34 Min.

In Untereichen geht ein Auto in Flammen auf

Als eine Autofahrerin in Unterreichen unterwegs ist, steigt plötzlich Rauch aus dem Motorraum auf. Die Frau hält sofort an und alarmiert die Feuerwehr.

Eine Autofahrerin ist am Donnertagmittag gegen 11.30 Uhr in Untereichen unterwegs gewesen, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum ihres Autos aufstieg. Sofort hielt die Frau an der Illertisser Straße an. Kurz darauf schlugen schon die Flammen aus dem Motorraum.

Wie die Polizei mitteilt, gelang es der Frau rechtzeitig, unverletzt aus dem Autos zu kommen. Sie verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Dafür musste die Staatsstraße 2031 in beide Richtungen gesperrt werden. An dem Autos entstand Totalschaden.

