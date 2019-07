vor 31 Min.

In Untereichen streiken die Telefone

Telefonieren war für Kunden der Telekom am Dienstag nicht möglich.

Am Dienstag waren die Leitungen mehrere Stunden tot. Sowohl Telefonieren als auch Internetnutzung waren nicht möglich.

Kein Netz in Unterreichen: Am Dienstag haben in dem Altenstadter Ortsteil die Telefone gestreikt. Von etwa 7.30 bis 15 Uhr kamen die betroffenen Anwohner auch nicht ins Internet. Probleme hatte, wer Kunde der Telekom ist.

Ein der Betroffenen kritisiert die Informationspolitik des Unternehmens. Die Anwohner hätten keinerlei Info zu der Störung erhalten. Auch auf Nachfrage unserer Zeitung war bei der Telekom nichts Näheres zu dem Vorfall zu erfahren, etwa was überhaupt die Ursache für den Ausfall war. (az)

