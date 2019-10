18:00 Uhr

In Vöhringen eröffnet eine neue Großtagespflege für Kinder

Das alte Knaur-Haus neben dem Rathaus in Vöhringen ist in eine Großtagespflege umgewandelt worden. Zehn Kinder können dort betreut werden.

Tagesmutter Katharina Hermann hat in Vöhringen die Großtagespflege „Klangkiste“ eröffnet. Zehn Kinder werden dort betreut. Was hinter dem Name der Einrichtung steckt.

Von Ursula Katharina balken

Die Sonnenstrahlen werfen hübsche Muster auf den bunten Teppich im Gruppenraum. Drumherum platziert sind Spielküche, eine Schnecke zum Schaukeln, Stühle und Tische im Miniformat sowie Spielzeug aller Art. Im alten Knaur-Haus neben dem Rathaus in Vöhringen ist eine Großtagespflege für Kinder eingerichtet worden.

Drei kleine Besucher gibt es bereits, zehn Kinder können aufgenommen werden. Ab Februar ist die Einrichtung bereits ausgebucht. Aufgenommen werden Mädchen und Buben bis zu drei Jahren. Die Leitung des Hauses hat Katharina Hermann übernommen. Die Erzieherin ist 31 Jahre alt und selbst Mama von zwei Kindern.

Kaharina Hermann leitet die neue Großtagespflege, die sie „Klangkiste“ getauft hat. Denn Musik für die Kinder ist ihr wichtig.

Sie verfügt über alle Zertifikate, die für den Beruf der Tagesmutter unerlässlich sind: Nachweis der Prüfung als Erzieherin, Aufklärung über Lebensmittel durch das Gesundheitsamt, ein polizeiliches Führungszeugnis, ein vom Hausarzt beglaubigtes Schreiben über den Gesundheitscheck und der Abschluss aller notwendigen Versicherungen. Erst wenn das alles geregelt ist, wird die Pflegeerlaubnis erteilt. Hermann bringt Erfahrungen mit. So war sie sechs Jahre Erzieherin im Kindergarten Sankt Christopherus in der Nachbarstadt Senden. Außerdem arbeitete sie zwei Jahre in einer Kinderkrippe.

Im Gegensatz zu den Tagesmüttern, die in den eigenen vier Wänden Kinder betreuen, hat Hermann den Weg in die Selbstständigkeit gewählt. Nicht die Stadt Vöhringen, sondern die junge Frau selbst ist Trägerin der neuen Großtagespflege. Die Stadt hat sie bei der Entstehung des Projekts jedoch tatkräftig unterstützt.

Für die Betreuung gibt es Verstärkung

Da bei der Einrichtung einer Tagespflege auch das Jugendamt mit beteiligt ist, kommt von der Behörde großes Lob: „Im Zusammenhang mit der Großtagespflege hat sich die Stadt sehr positiv eingebracht, wofür der Landkreis dankbar ist.“

Fünf Kinder kann eine Tagesmutter allein betreuen, bei zehn Kindern – wie in Vöhringen der Fall – müssen es zwei Betreuerinnen sein. So hat sich Hermann für die Kinderpflegerin Helene Hatzenbühler entschieden, die ihre Arbeit dann aufnimmt, wenn mehr als fünf Kinder in der Einrichtung untergebracht sind.

Noch ist nicht alles fertig. Aber der helle Gruppenraum – ausgestattet mit jede Menge Spielzeug – wirkt schon jetzt gemütlich.

Das Jugendamt teilt mit, dass die Tagespflegeperson selbständig ist. Sie erhält vom Jugendamt ein monatliches Tagespflegeentgelt, die Erstattung von Beiträgen zu Unfallversicherung, Alterssicherung sowie einer Kranken- und Pflegeversicherung – soweit keine Familienversicherung besteht und die Erstattung von Fahrtkosten im Zusammenhang mit dem in Tagespflege betreuten Kind steht. Das Jugendamt erhebt von den Eltern Kostenbeiträge.

Die Kinder frühstücken und musizieren gemeinsam

Den künftigen Tagesablauf in der neuen Großtagespflege schildert Erzieherin Hermann so: Es gibt ein Frühstück, bei dem die Kinder zusammen am Tisch sitzen, dann wird ein Morgenkreis gebildet und gemeinsam gesungen – darauf legt die Tagesmutter viel Wert. Nicht umsonst hat sie die Einrichtung „Klangkiste“ getauft.

Gegen 11 Uhr kommen die Wickelkinder an die Reihe. Nach dem Mittagessen, das Hermann selbst in der neuen Küche zubereitet und auch das Einkaufen übernimmt, ist für alle Kinder Mittagsschlaf angesagt. „Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Mädchen und Buben an den Tagesablauf gewöhnen“, sagt Hermann.

Um die neue Einrichtung „Klangkiste“ vorzustellen, veranstlatet die Tagesmutter am Sonntag, 3. November, von 14.30 Uhr an, einen Tag der offenen Tür.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen