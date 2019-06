vor 10 Min.

In Vöhringen gibt es keine offene Drogenszene. Das sagte Sabrina Commeßmann im Vöhringer Hauptausschuss. Sie ist Ansprechpartnerin für Menschen mit Suchtproblemen in der Stadt.

Eine Sozialpädagogin legt in der Sitzung des Hauptausschusses Fakten zu Menschen vor, die das Beratungsbüro „Drob Inn“ aufsuchen. Dabei kommt Unerwartetes auf den Tisch.

Von Felicitas Macketanz

Diese Aussage verwunderte einige Mitglieder des Vöhringer Haupt- und Umweltausschusses am Montagabend sichtlich: Die meisten Menschen, die im vergangenen Jahr die Drogenberatungsstelle „Drob Inn“ in der Stadt aufsuchten (rund 18 von 60), waren Personen, die älter sind als 40. Sozialpädagogin Sabrina Commeßmann arbeitet seit April 2018 im Vöhringer „Drob Inn“-Büro und legte den Stadträten diese Fakten auf den Tisch. Mehr noch: Menschen mit Drogenproblemen gebe es nicht nur in Städten, sondern auch in kleineren Orten im gesamten Illertal. Dennoch betonte die Sozialpädagogin, dass es keine offene Drogenszene in Vöhringen gebe.

Das weiß Commeßmann, weil sie regelmäßig den Kontakt zu Abhängigen und potenziellen Konsumenten sucht. Sie arbeitet unter anderem zweimal pro Woche als Streetworkerin, klappert beliebte Treffpunkte wie den Bahnhof, das Jugendhaus oder das Stadtcenter ab, um mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen und ihnen von dem Beratungsangebot des „Drob Inn“ zu erzählen. „Uns geht es aber nicht nur darum, Konsumenten anzusprechen“, sagte sie auf Nachfrage unserer Redaktion nach der Sitzung. Ihr sei es ein besonderes Anliegen, generell über das Beratungsangebot aufzuklären und sich den Menschen in Vöhringen vorzustellen – bevor es zum Drogenkonsum kommt. „Wir suchen nicht nur diejenigen auf, die Hilfe brauchen, sondern sind schon vorher aktiv.“ Denn wenn man die Drogenberaterin bereits kennt, sinke auch die Hemmschwelle, sich bei ihr zu melden. „Die Menschen trauen sich dann eher, Fragen zu stellen“, weiß die Sozialpädagogin, die schon als Drogenberaterin in Starnberg tätig war.

Die meisten Menschen, die zu „Drob Inn“ kommen, sind älter als 40 Jahre alt

Dass die meisten Menschen, die die Beratungsstelle in Vöhringen aufsuchten, älter sind als 40, führt Commeßmann auf die sogenannte Substitution zurück. Gemeint ist damit eine Behandlungsmethode für Drogenabhängige: Ihnen werden Ersatzstoffe ärztlich verabreicht, damit sie von ihren Rauschmitteln loskommen. Die Tatsache, dass sich dieses Programm über einen längeren Zeitraum hinzieht, erklärt den relativ hohen Altersschnitt.

Das „Drob Inn“ in Vöhringen, zu dem natürlich auch Bewohner aus Bellenberg kommen können, ist der Diakonie Neu-Ulm angegliedert. Beratungsstellen gibt es über den gesamten Landkreis verteilt, so etwa auch in Illertissen, Senden und Neu-Ulm. Insgesamt, so Commeßmann, sei das Vöhringer Büro ganz gut vernetzt. Man arbeite mit Schulen, dem Jugendhaus und auch der Stadt sehr eng zusammen. Der Kontakt zu den Jugendlichen sei wichtig. Schließlich zählen Teenager zur Zielgruppe der Drogenberatung, ließ sie in der Hauptausschuss-Sitzung wissen. Wichtig sei, dass die jungen Menschen wissen, wo sie Hilfe bekommen können – und dieses Wissen auch mit anderen teilen. Lesen Sie auch, wie es um das Vöhringer Wasser steht: Vöhringer Trinkwasser wird nicht mehr gechlort

Die Teenager gehören laut Commeßmann zu den Einsteigern oder auch Experimentierern in Sachen Rauschmittel. Eine weitere Zielgruppe setzt sich der Sozialpädagogin zufolge aus Drogenkonsumenten und bereits cleanen Konsumenten zusammen. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie bekommen, wenn sie denn wollen, Unterstützung in der Beratungsstelle.

Commeßmann hilft unter anderem bei der Informationsvermittlung, beim Thema Grundversorgung oder bei Behördengängen. „Überwiegend führe ich Einzelgespräche“, sagte sie. Die Gespräche könnten auch anonym geführt werden – etwa telefonisch. Niemand müsse seinen Namen nennen, wenn er nicht wolle.

60 Personen haben 2018 dieses Angebot in Anspruch genommen und das Beratungsbüro an der Wielandstraße aufgesucht. Während der Arbeit auf den Straßen habe Commeßmann mit 114 Menschen Kontakt gehabt. Davon waren sieben bereits in der Beratung. 74 Prozent der Menschen, mit denen die Sozialpädagogin im vergangenen Jahr zu tun hatte, waren Männer.

Opiate werden häufig konsumiert

Die meisten Drogenkonsumenten griffen auf Opiate zurück. Der Stoff THC sei ebenfalls beliebt. Nicht aufgelistet hatte die Drogenberaterin hingegen Alkohol. Doch es sei wichtig zu wissen, ob dies auch ein Thema bei „Drob Inn“ sei, sagte CSU-Rätin Angelika Böck. Es gebe viele Jugendliche, die über den Durst trinken würden. Commeßmann bestätigte Böcks Aussage und sagte, dass man die Themen Alkohol und Betäubungsmittel nie ganz trennen könne. Der erste Prozess zum Jedesheimer Kopftritt-Fall hat begonnen: Zeugen sagen im Jedesheimer Kopftritt-Fall aus

Einen ganz anderen Aspekt sprach SPD-Rat Volker Barth an: Die Streetwork-Stunden könnten deutlich erhöht werden, meinte er. „Das sollte man ausbauen“, so der Stadtrat. Generell sollte das „Drob Inn“-Angebot mehr publik gemacht werden, sagte sein SPD-Kollege Ludwig Daikeler, der in Vertretung für Roland Bader in der Sitzung des Haupt- und Umweltausschusses anwesend war.

