vor 22 Min.

In Vöhringen nehmen Besucher den Pinsel selbst in die Hand

Bei den Galerietagen im Vöhringer Kunstforum können Interessierte kreativ werden.

Von Ursula Katharina Balken

Vöhringen Elf Jahre ist das Kunstforum Vöhringen alt. In dieser Zeit hat sich die Gruppe zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt entwickelt. Zweimal im Jahr veranstaltete der Verein große Ausstellungen. Jetzt versuchen die Mitglieder etwas Neues.

Drei Tage können sich Interessierte an Kunst versuchen

Unter dem Motto „Mal mal mit“ finden erstmals die Galerietage statt. Interessierte können selbst den Pinsel in die Hand nehmen. „Vor allem die, die bisher glaubten, fürs Malen kein Talent zu haben“, sagt Jörg Höb, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Die Galerietage starten am Freitag, 12. Juli, ab 16 Uhr, in den Räumen des Kunstforums in der Illerstraße in Vöhringen und enden am Sonntag, 14. Juli. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 11 Uhr. Das Ende ist nach Angaben von Höb offen.

„Wir wollen neue Wege gehen, um Menschen für Kunst zu begeistern“, sagt Höb. Dabei bezieht er sich auf die Worte von Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes, der von der Wandelbarkeit der Museen spricht. Demnach sind Museen nicht nur da, um Kunst zu auszustellen. Sie sollen dem Betrachter auch unterschiedliche Maltechniken zeigen.

Besucher lernen Mischtechniken und arbeiten mit verschiedenen Materialien

Bei den Galerietagen in Vöhringen können sich Besucher an drei Tagen in abstrakter oder halbrealer Acrylmalerei versuchen, Mischtechniken lernen oder mit Rost oder Wachs arbeiten. Auch Zeichnen steht auf dem Programm. Die Mitglieder des Kunstforums sind davon überzeugt, dass der flüchtige Blick auf ein Bild allein nicht reicht, um Freude am kreativen Schaffen zu vermitteln. Der direkte Umgang mit Malutensilien und Farbe ist demnach genauso wichtig.

Höb wehrt sich gegen Bezeichnungen wie Hobbymaler oder Autodidakt. Denn die Mitglieder des Kunstforums besuchen regelmäßig Workshops, Seminare und Lehrgänge, bei denen bekannte Künstler ihr Können weitergeben und dazu ermutigen, sich auf das Malen einzulassen. Das gibt das Kunstforum nun an interessierte Besucher weiter. Ganz umsonst sind die Galerietage allerdings nicht zu haben. Für die Materialien, die das Kunstforum zur Verfügung stellt, werden zehn Euro erhoben. Dafür dürfen die Teilnehmer die entstandenen Bilder mitnehmen.

