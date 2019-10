16:57 Uhr

In Vöhringen rocken am Samstag vier Bands aus der Region

Die Vöhringer Band Turbo Bruno spielt am Samstag.

Das Vöhringer Jugendhaus veranstaltet zum siebten Mal ein Benefizkonzert. Was diesmal geboten ist.

Das Vöhringer Jugendhaus veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, unter dem Motto „Rumpelkammer – Augen zu und durch“ ein Benefizkonzert. Dafür stehen vier Bands aus Vöhringen und der Region auf der Bühne.

Der Musikabend findet bereits zum siebten Mal statt. Ab 20.30 Uhr wird im Jugendhaus Musik gemacht. Die Einnahmen aus dem Eintritt werden an die Aktion „Vöhringen zeigt Herz“ gespendet. Initiiert haben das Benefizkonzert Stefan Bühler und Jens Businger, die am Samstag mit mehreren Bands auf der Bühne stehen werden.

Neben Turbo Bruno steht die Ulmer Band BrassedArt auf der Bühne

Mit ihrer Gruppe „Fiehl“, zu der auch Gitarrist Oli Zanker gehört, wollen sie für gute Laune sorgen. Die Band wurde vor 20 Jahren gegründet und gab 2004 ihr letztes Konzert. Zum Gründungsjubiläum geben die Musiker nun offiziell ihr Abschiedskonzert.

Außerdem spielt das Vöhringer Trio „Turbo Bruno“. Ohne Gitarre, aber mit viel Bass, schnellen Liedern und deutschen Texten will es das Publikum unterhalten. Neben den beiden Konzertinitiatoren gehört Sänger Philip Sailer der Gruppe an.

Mit dabei ist auch die Ulmer Band „BrassedArt“, die in ihrer Musik Elemente aus unterschiedlichen Genres wie Ska, Punkrock und Big Band mischt. Ebenfalls aus Ulm kommen die vier Musiker der Gruppe „Xkid“. Sie haben dieses Jahr ein Album veröffentlicht und waren auf mehreren Festivals unterwegs. Am Samstag sind sie in Vöhringen zu hören.

