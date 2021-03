06:30 Uhr

In Winterrieden startet bald das größte Projekt der vergangenen Jahre

Plus In der Gemeinde steht ein wichtiges Bauprojekt unmittelbar bevor. Es ist nicht das einzige Vorhaben, wofür dieses Jahr viel Geld ausgegeben werden soll.

Von Claudia Bader

Vier Jahre nach Beginn der ersten Planungen steht der Startschuss für die notwendige Generalsanierung der Turn- und Festhalle in Winterrieden unmittelbar bevor. "Wir hoffen, dass der beim Amt für Ländliche Entwicklung gestellte Zuschussantrag genehmigt wird. Dann können wir endlich loslegen!", sagt Bürgermeister Hans-Peter Mayer. Zur Verwirklichung dieses dringlichen Projekts hat die Gemeinde heuer 1,2 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt. Im Jahr 2022 sind weitere zwei Millionen eingeplant sowie 2023 für die Außenanlagen 300.000 Euro.

Die Sanierung der Halle in Winterrieden ist eines der größten Investitionsprojekte in der Geschichte der Kommune. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Nachdem der Gemeinderat den Haushalt 2021 samt Finanzplan bereits in nicht öffentlicher Sitzung behandelt hatte, wurde er kürzlich einstimmig verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Etats ist mit 3,38 Millionen Euro angesetzt und damit deutlich niedriger als 2020. Neben der Hallensanierung stehen heuer und in den kommenden Jahren einige weitere Projekte an.

Auch beim Kindergarten hat Winterrieden Handlungsbedarf

Da die Sondergenehmigung für den Regelbetrieb der vor drei Jahren eröffneten dritten Gruppe im Kindergarten Haus der kleinen Strolche auslaufe, bestehe auch hier Handlungsbedarf, informiert der Bürgermeister. Geplant seien Umbau und Erweiterung des ehemaligen Schulhauses, in dem die Einrichtung untergebracht ist. Unter Berücksichtigung des anstehenden Anschlusses an die Nahwärmeversorgung sind heuer 190.000 Euro eingeplant sowie 2022 rund 300.000 Euro für die Umbauarbeiten.

Auch für die Sanierung der im Jahr 1972 ausgebauten Rosenstraße sowie der Blumen- und Gartenstraße muss die Gemeinde heuer viel Geld in die Hand nehmen. Rund 500.000 Euro sind für Straßenbau sowie Erneuerung von Wasser- und Abwasserkanal vorgesehen. Für den Erwerb von Bauland hat die Gemeinde 400.000 Euro reserviert, für die Breitbanderschließung im Ort 20.000 Euro.

Bei der Gewerbesteuer rechnet Winterrieden mit einem Rückgang

Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Kosten aufweist, umfasst laut Plan fast 1,9 Millionen Euro. Er finanziert sich vorwiegend aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Lohnsteuer (572.000 Euro), Schlüsselzuweisungen (220.600 Euro) und der Gewerbesteuer. Diese sei mit 220.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr (365.649 Euro) reduziert und vorsichtig angesetzt, so Bürgermeister Mayer. Im Gegenzug werden sich die Kreisumlage auf 480.000 Euro (Vorjahr 443.364 Euro) sowie die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Babenhausen auf 97.100 Euro (Vorjahr 88.348 Euro) erhöhen.

Der Vermögenshaushalt, der das Geld für Investitionen bereithält, sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1,5 Millionen Euro vor. Er finanziert sich vorwiegend aus einer Rücklagenentnahme in Höhe von 697.000 Euro, einer Kreditaufnahme von 650.000 Euro, einer Investitionspauschale vom Land (126.500 Euro), einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt (9700 Euro) sowie Straßenausbau- und Abwasserbeiträge von jeweils 10.000 Euro.

Schuldenstand in Winterrieden liegt über dem Durchschnitt

Eine Kreditaufnahme von 650.000 Euro werde sich der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende auf rund 889.000 Euro erhöhen, informierte der Bürgermeister. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 927 Euro, was über dem Landesdurchschnitt liegt, der zum Beispiel 2018 537 Euro betrug. Allerdings werde die Steuerkraftzahl der auf 980 Bürger deutlich gewachsenen Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr von 819 Euro auf 906 Euro ansteigen. Damit liege man erstmals über dem Landesdurchschnitt von 842 Euro pro Einwohner, sagte der Bürgermeister.

