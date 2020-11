vor 32 Min.

In Worte gefasste Heimatliebe: Ein neues Buch von Valentin Mayer

Plus „Jedesheim – Ein persönliches Geschichtsbuch“ heißt das neue Werk von Valentin Mayer. Was Bürgermeister Eisen an dem Buch lobt.

Von Zita Schmid

„Jedesheim – Ein persönliches Geschichtsbuch“ heißt das jüngste Werk von Valentin Mayer. Der ehemalige Bürgermeister von Jedesheim brennt für seine Heimat: Was ihn zum Schreiben animiert hat - und was der jetzige Bürgermeister von Illertissen Jürgen Eisen über das Buch sagt.

„Alles mir Bekannte über die Heimatgeschichte Jedesheims und das Leben in früheren Jahrhunderten ist hier aufgeschrieben“, sagt Mayer, der als ehemaliger Bürgermeister, Stadt- und Kreisrat sowie Träger einer großen Vielzahl anderer Ehrenämter selbst an der Entwicklung seines Heimatortes mitgewirkt hat. Nach jahrzehntelanger Arbeit hat er das Buch in seinem 99. Lebensjahr zusammengestellt (wir berichteten). Als sein Lebenswerk könne er es nun seiner Heimatgemeinde zur Verfügung stellen, sagt der inzwischen 100-jährige Jedesheimer.

Mehr über das Buch lesen Sie hier: Zu seinem 100. Geburtstag macht Ehrenbürger Valentin Mayer selbst Geschenke

Der Jedesheimer hat Daten und Fakten akribisch recherchiert

Zahlreiche Fotos, akribisch recherchierte Details und Fakten hat er dazu zusammengestellt. Die Arbeit, die hier dahintersteckte, kann man nur erahnen. Die geplante Buchvorstellung seines jüngsten Werks musste im Frühjahr dann Corona bedingt verschoben werden und jetzt im Herbst erneut ausfallen. Die hierfür vorbereiteten Worte von Bürgermeister Jürgen Eisen gelten dennoch, wenn er Mayers Buch als Ergebnis einer „einzigartigen Sammlung aus persönlichen Erlebnissen, Überlieferungen und geschichtlichen Aufzeichnungen“ sowie „in Worte gefasste Heimatliebe“ bezeichnet.

Sein Vater und sein Patenonkel hätten in ihm einst dieses Interesse an der Heimatgeschichte geweckt und weitergegeben, berichtet dazu Mayer. Als Bub habe er „Mund und Ohren weit aufgemacht“ und fasziniert zugehört, wenn sie die beiden aus der Vergangenheit erzählt hätten.

Valentin Mayers Freude an Heimatgeschichte ist ungebrochen

Heute ist er im 101. Lebensjahr und erfreut sich nach eigenen Angaben einer robusten Gesundheit. Seine Leidenschaft für die Heimatgeschichte scheint ungebrochen. „Das, was ich weiß, weiß kein Mensch mehr“, meint er, schmunzelt und gibt zu verstehen, dass aus seinem Fundus an archivierten Unterlagen und Wissen schon noch Spezielles von ihm zu erwarten sei.

Das Buch ist im Konrad Verlag erschienen. Zum Preis von 24,95 Euro ist erhältlich im Dorfladen Jedesheim sowie bei der Vorsitzenden des Heimatvereins Jedesheim, Herta Hörmann, Telefon 07303/920577, E-Mail: herta.hoermann@gmx.de.

Lesen Sie auch:

Themen folgen