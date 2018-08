19.08.2018

In den Ferien ab aufs Fahrrad

Auch die Heimat hat Reizvolles zu bieten: Zum Beispiel diese sechs Rundtouren durch den Landkreis Neu-Ulm.

Radfahren mit Genuss in den Sommerferien – das versprechen sechs ausgeschilderte Radrundtouren im Landkreis Neu-Ulm. Viele Sehenswürdigkeiten liegen direkt an der Strecke. Ein Überblick:

Klosterweiher-Runde Mit rund 31 Kilometern ist die Klosterweiher-Runde die kürzeste der sechs Landkreis-Routen. Drei Flusstäler, zwei idyllische Weiher sowie viel Kloster-Kultur gibt es auf dieser Runde zum Prämonstratenserkloster Roggenburg zu erleben.

Biberspuren-Runde Durch Flusstäler und Waldwege im Roggenburger Forst führt die 38 Kilometer lange Biberspuren-Runde. Aufmerksame Naturbeobachter finden an den Ufern der Bäche Biber und Osterbach Spuren des fleißigen Nagetiers.

Römerkastell-Runde Mit dem Rad auf zu den alten Römern heißt es auf der 48 Kilometer langen Römerkastell-Runde. Im Archäologischen Park Kellmünz des Landkreises Neu-Ulm wird die Geschichte des römischen Kastells „Caelius Mons“ lebendig. Bademöglichkeiten gibt es im Naherholungsgebiet Filzinger Seen.

Gartenparadies-Runde Zu Garten- und Parkanlagen führt die 40 Kilometer lange Gartenparadies-Runde – entlang bei Illertissen, Weißenhorn und Senden.

Napoleon-Runde Auf den Spuren Napoleons können Radausflügler auf der 43 Kilometer langen Napoleon-Runde mit Start an der Klosterkirche Oberelchingen wandeln. In der historischen Schlacht von Elchingen am 14. Oktober 1805 besiegten die Truppen Napoleons die österreichische Armee. Am Donauradweg entlang geht es hinein nach Ulm und Neu-Ulm und vorbei am Ludwigsfelder Badesee nach Oberfahlheim zum Museum für Bildende Kunst.

Wasservogel-Runde Fernglas nicht vergessen heißt es auf der 38 Kilometer langen Wasservogel-Runde. Denn Hauptattraktion ist das Vogelschutzgebiet Plessenteich in Gerlenhofen.

Bei den sechs Rundtouren handelt es sich um das erste Projekt, das die Leader-Aktions-Gruppe im Landkreis umgesetzt hat. Den richtigen Weg weisen insgesamt 600 Einhängeplaketten. Die Kosten für das Projekt belaufen sich insgesamt auf rund 72500 Euro. Eine Förderung gab es von der Europäischen Union in Höhe von 32500 Euro. Die Radtourenkarte „Rauf aufs Rad“ des Landkreises kann kostenlos auf der Internetseite der Tourismusförderung des Landkreises Neu-Ulm, www.landkreis.neu-ulm-tourismus.de, oder per Mail an touristik@lra.neu-ulm.de, bestellt werden. Alle Touren mit GPS-Daten sind im Portal www.donautal-touren.de eingestellt. (az)

