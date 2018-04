08:00 Uhr

In der Höhle der Löwenfans

Für sie gibt es nichts wichtigeres als den TSV 1860 München. Martin Rapp (links) und Robert Hilberth lieben ihren Verein über alles. Rapp hat sich in seiner Wohnung in Tiefenbach eine echte „Fanhöhle“ eingerichtet.

In wenigen Tagen tritt der TSV 1860 München im Vöhlinstadion an. Die Vorfreude bei den Anhängern aus der Region ist groß: Wie sich zwei von ihnen auf das Treffen vorbereiten.

Von Jonathan Mayer

Schon vor der Haustür wird klar, wofür Martin Rapps Herz schlägt. Auf der hellblauen Fußmatte vor der Wohnung steht geschrieben: „Bayern-Fans müssen leider draußen bleiben.“ Niemand ist hier weniger willkommen als der Erzfeind aus der Allianz-Arena. Wer d Schwelle überschreitet, betritt eine andere Welt. Denn in Rapps Wohnung regieren die „Löwen“.

Überall in der Wohnung hängen die blau-weißen Schals, Poster und Flaggen des TSV 1860 München. Die ganze Wohnung ist damit eingerichtet. Für Martin Rapp aus Tiefenbach bedeutet der Verein aus der Grünwalder Straße alles. „Ich lebe den Club Tag und Nacht“, sagt er. Ganz ähnlich geht es Robert Hilberth aus Senden. „Nichts geht über die Löwen“, stimmt er Rapp zu. Die beiden sind schon seit vielen Jahren befreundet.

Rapp ist Vollblutfan. Seit 25 Jahren gehe er auf nahezu jedes Spiel der Löwen. Dabei sei es ganz egal, wo es stattfindet. Auf einer Europakarte im Flur sind mit kleinen Fähnchen die Orte markiert, die er schon mit seinem Verein bereist hat. Von Großbritannien über Frankreich und Polen bis nach Georgien, überall stecken kleine Fähnchen. Von den Auslandsspielen hat Rapp auch einige Schals der gegnerischen Mannschaft. „Ich bin auf mindestens 95 Prozent aller Spiele“, sagt er. „Vielleicht aber auch mehr.“ Seine längste Serie seien 90 Partien am Stück gewesen. Das alles sei für ihn selbstverständlich. Mittlerweile kenne er nahezu jede Stadt in Europa, die ein Fußballstadion hat. Die unzähligen Tickets der Spiele sammelt Rapp in Fotoalben.

Damit er auch tatsächlich so viele Spiele wie möglich sehen kann, richtet der Schichtarbeiter Rapp sein ganzes Leben nach dem Verein aus: ob Jahresurlaub oder Arbeitszeit. Alles wird nach dem Spielplan der Löwen ausgerichtet. „Mein Schichtleiter versteht mich da“, sagt Rapp. Die Schichteinteilung sei meistens kein Problem.

Ein Löwentattoo ziert den kompletten Rücken des Mannes

Auch Hilberth ist mit ganzem Herzen beim TSV, auch wenn er immer wieder betont: „Martin ist da viel krasser unterwegs.“ Für den 37-Jährigen aus Senden geht die Liebe jedoch unter die Haut: Mehrere Tattoos zieren seinen Körper. Das Motiv? Klar, der Lieblingsverein. Das größte Tattoo geht über den kompletten Rücken und zeigt natürlich einen Löwen, das Wappentier der Münchner.

In der Wohnung in Tiefenbach hat sich Rapp ein wahres Paradies für Löwen-Fans eingerichtet. Alles „brüllt“ förmlich nach dem TSV: Im Wohnzimmer hängen riesige Poster, kleine Löwen zieren das Sofa. Zur Vereinsliebe gehören aber mehr als nur Fanartikel in blau-weiß. Als Fans kennen sich Rapp und Hilberth bestens mit der Geschichte des Vereins aus. Rapp weiß alles über die Höhenflüge und tiefen Stürze seines Clubs. Und er kennt die Gründe für die andauernde Misere der Löwen: „Der entscheidende Fehler war der Bau der Allianz Arena“, sagt er. Damals habe sich der TSV mit dem FC Bayern die Kosten für das neue Stadion geteilt. Als die Sechziger schließlich die Miete für die neu gebaute Arena nicht mehr zahlen konnte, sei es in den späten 2000er Jahren wieder einmal bergab gegangen. „Wir sind ein typischer Chaosclub“, resümiert Rapp. Und Hilberth fügt an: „Als Löwenfan muss man leidensfähig sein.“ Dass der TSV heute wieder in der Grünwalder Straße spielt, finden beide gut so. „Wir sind zu Hause“, sagt Hilberth. Und: „Zurück zu en Wurzeln.“

Bei allen Lobeshymnen sind die beiden von ihrer Fußballliebe aber nicht geblendet. Im Gegenteil: Sie gehen hart ins Gericht mit ihrem Lieblingssport. Ihrer Meinung nach entwickelt sich der Fußball in die falsche Richtung. Zu kommerziell sei alles heutzutage. Vereinen wie dem FC Bayern gehe es vor allem ums Geld. Und Rekordtransfers wie der des Fußball-Stars Neymar nach Paris für 222 Millionen Euro im vergangenen Jahr seien schlicht maßlos. Für Hilberth und Rapp steht fest: Beim Fußball geht es um Gemeinschaft. Bei den Spielen der Löwen gehe es vor allem darum, Freunde und Bekannte zu treffen. „An manchen Tagen kriegen wir vom eigentlichen Spiel gar nichts mit, weil wir lieber am Spielfeldrand quatschen“, sagt Rapp. Auch wegen diesem Gemeinschaftsgefühl habe es für Rapp und Hilberth nie einen anderen Verein gegeben. „So eine Fangemeinschaft gibt es sonst nirgends.“

In einigen Tagen kommt ihr Lieblingsverein nach Illertissen: . Dann spielen die Münchner Löwen gegen den FVI. Natürlich wollen auch Rapp und Hilberth dann am Spielfeldrand stehen und das Spiel verfolgen. Dann wird er wieder gefeiert, der Verein aus der Grünwalder Straße.

