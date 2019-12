vor 18 Min.

In der Illertisser Stadtpfarrkirche ertönen winterliche Klänge

Die Illertisser Stadtkapelle begeistert bei ihrem Adventskonzert mit einem vielfältigen Programm. Rund 150 Besucher lauschen den Musikern.

Von Carmen Dörfler

Kalt und windig, so zeigte sich der zweite Adventssonntag. Doch das hielt die Illertisser nicht davon ab, sich abends in St. Martin einzufinden, um der Stadtkapelle bei ihrem jährlichen Kirchenkonzert zu lauschen.

Rund 150 Besucher waren ab 16 Uhr bei weihnachtlich-glänzender Atmosphäre in dem Gotteshaus. Ob Kinder, Erwachsene oder Senioren, sie alle kamen, um das gekonnte Spiel der Musiker unter der Leitung von Dirigent Stefan Tarkövi zu hören. Tarkövi, der ursprünglich aus einer ungarischen Musikerfamilie stammt, ist ein Virtuose seines Fachs, der bereits mehrere Wettbewerbe gewonnen hat.

Mit einer lauten Fanfare wird das Konzert eröffnen

Kein Wunder also, dass die Musiker eine bewegende Darbietung präsentierten. Mit sieben Stücken und zwei Zugaben hatte das Programm die optimale Länge, um den Zuhörern eine gute Stunde Ablenkung vom allgegenwärtigen Vorweihnachtsstress zu bieten.

Beginnend mit einer „festlichen Eröffnungsfanfare, die weltweit gerne aufgeführt wird“, wie Wilhelm Schmid, Moderator des Abends, „With Trumpets and Drums“ von Alfred Reed nannte, über „A Winter’s Tale“ von Philip Sparke, das an eine Winteridylle und das in der Ferne klingelnde Glöckchen eines Schlittens erinnert, bis hin zu „Veni Immanuel“, besser bekannt als „Komm, o komm, Emmanuel“, war für jeden Geschmack etwas dabei.

Gefühlvolle Lieder bewegten die Besucher

Besonders hervor stachen das Querflöten-Ensemble sowie das Horn-Quartett, die unter anderem Teile der „Nussknacker-Suite“ von Peter Tschaikowsky und „Der Mond ist aufgegangen“ von Johann Abraham Peter Schulz vortrugen.

Tief bewegt und voller Staunen lauschte das Publikum dem gefühlvollen „O Magnum Mysterium“ von Morten Lauridsen, der in Amerika bereits mit der Nationalmedaille für Kunst ausgezeichnet wurde, während er hierzulande kaum bekannt ist. Zu Unrecht, wie Wilhelm Schmid in seiner Ansage zum Stück erklärte, verstehe er es doch, „den ganzen Reichtum der sinfonischen Blasmusik zu entfalten“. Auch das letzte reguläre Stück „God’s Country“ des Italo-Amerikaners Rossano Galante besticht durch seine „erhabenen Melodielinien, epischen Blechbläserfanfaren und emotional aufgeladenen Harmonien“.

Nach begeistertem Applaus für die Mitwirkenden zauberten diese ihren Zuhörern mit der Darbietung von Boney Ms „Mary’s Boy Child“ noch ein Lächeln ins Gesicht, bevor Dirigent Tarkövi das Publikum mit den besten Wünschen für die Weihnachtszeit und dem stimmungsvollen „Guten Abend, gute Nacht“ in ebendiese entließ.

