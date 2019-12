vor 33 Min.

In der Kollegskirche erklingt die russische Seele

Der Moskauer Kathedralchor, ein gemischtes Ensemble von rund 40 Sängern, hat in der Festhalle des Kollegs die Illertisser restlos begeistert.

Der Moskauer Kathedralchor zieht in Illertissen rund 600 Zuhörer in seinen Bann. Das Publikum taucht ganz tief ein in die Tradition russisch-orthodoxen Liedguts.

Von Regina Langhans

Stimmgewaltig endete das Konzertjahr für den Freundeskreis „Kultur im Schloss“. Das Programm versprach eine „Russische Weihnacht mit dem Moskauer Kathedralchor“. Und rund 600 Zuhörer tauchten ganz tief in die Tradition des russisch-orthodoxen geistlichen Liedguts ein, aber auch in die Volksmusik Altrusslands. Deutsche Weihnachtslieder – zuletzt mit Publikum – machte die Auswahl perfekt. Die Zuhörer standen zuletzt auf, um anhaltend zu applaudieren.

Die Kollegskirche bietet die perfekte Kulisse

Ursprünglichkeit, Tradition und russische Weisen verursachten Gänsehaut-Momente in der Kollegskirche, die sich akustisch wie optisch als geeigneter Ort für diesen Chor erwies: Für ein Konzert mit sakraler, fast magischer Ausstrahlung. Wobei der rund 40 Sänger umfassende gemischte Chor – er zählt zu den Ensembles der 1991 gegründeten Hochschule „Moskauer Chorkunstakademie“ – der russischen Seele kunstvollen Ausdruck gab. Chefdirigent Nikolay Azarov moderierte in deutscher Sprache. So gewannen die für das Publikum ungewohnten Harmonien der orthodoxen Liturgie, die keine Orgel kennt, eine noch tiefere Bedeutung. Denn die Choräle werden als Gebet verstanden und die menschliche Stimme als Verbindung zu Gott, erklärte der Dirigent.

Das Konzert begann eindrucksvoll mit einem Männerensemble, dessen mehrstimmige klar intonierten Choräle zutiefst zu durchdringen vermochten. Dann betraten auch die Sängerinnen die Bühne. Zusammen trugen sie Stücke russischer Komponisten verschiedener Epochen als wunderbare Verflechtungen von Solo- und mehrstimmigen Passagen vor, etwa Choräle aus der Vesper von Sergei Rachmaninow (1873 bis 1943). Die seltenen Stimmlagen der russischen Sakralmusik werden bis heute kultiviert.

Die russische Chor hat auch internationales im Repertoire

Während die Bassstimmen der Männer so kraftvoll wie mühelos bis zum tiefen, zweigestrichenen c hinabreichten, brillierten die Sopranistinnen auch in den höchsten Lagen mit glockenreinen Klangfarben. Besonders schön war dies bei Solopassagen zu hören, etwa bei der Komposition „Der Engel hat verkündet“ von Pawel Tschesnokov (1877 bis 1944). Oder die führende Sopranstimme zu „Stille Nacht, heilige Nacht“, welsches der Chor in samtweich vorgetragener Vielstimmigkeit intonierte. Dies war der Höhepunkt im zweiten Teil des Konzertabends, bei dem es slawische und deutsche traditionelle Weihnachtslieder zu hören gab. Ein Medley aus internationalen Volksliedern, wofür der Chor elegant ins Musicalfach abschweifte, rundete den Abend voll wunderbarer Klangbilder ab.

Die Musik war durchdrungen von Temperament, Schwermut und schwelgerischer Hingabe. Mal schien die Kraft ihrer Stimmen ins Unendliche anschwellen zu wollen, um sich dann auf eine Art melodisches Rauschen zurückziehen zu können. Bei etlichen Vorträgen handelte es sich um Bearbeitungen von Viktor Sergejewitsch Popow, dem Gründer der Chorfachschule.

Bereits vor zwei Jahren gastierte der international auftretende Moskauer Kathedralchor in Illertissen und begeisterte restlos. Diesmal hat er zwischen seinen Konzertenauftritten in Hamburg und München in Illertissen Station gemacht.

In diesen Jahr hat der Freundeskreis "Kultur im Schloss" wieder viele außergewöhnliche Künstler nach Illertissen geholt:

Themen folgen