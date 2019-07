vor 20 Min.

In der Region wird die Iller agiler

Das Wohl der Iller und deren Tier- und Pflanzenwelt ist derzeit ein zentrales Anliegen der Fischereigenossenschaft Untere Iller. Was unternommen wird.

Von Armin Schmid

Das Wohl der Iller und deren Tier- und Pflanzenwelt, die durchgängige Renaturierung des Flusses und auch der Erhalt des Naturerholungsraums sind derzeit die zentralen Anliegen der Fischereigenossenschaft Untere Iller. Hoffnungsträger ist das Projekt „Agile Iller“, das von den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg je zur Hälfte getragen wird und mit Gesamtkosten in Höhe von 70 Millionen Euro veranschlagt ist.

Mit dem Umbau der Fischaufstiegsanlage an der Illerschwelle bei Dietenheim sei die erste von 59 Maßnahmen des Arbeitsprogramms umgesetzt worden. Dies berichtete Peter Faigle vom „Landesbetrieb Gewässer“ im Regierungspräsidium Tübingen während der Fischereigenossenschaftsversammlung in Illertissen. Insgesamt seien 100 Tonnen Granit verbaut worden. Nun sei der Fischaufstieg so gestaltet, dass er von allen im Illerwasser lebenden Organismen durchwandert werden kann. Die Kosten haben sich auf rund 25 000 Euro belaufen.

Untere Iller: Verbesserung der Gewässerstruktur als Ziel

Das Arbeitsprogramm „Agile Iller“ schließt den Flussbereich von Ferthofen/Aitrach bis zur Mündung in die Donau bei Ulm auf eine Länge von 57 Kilometern mit ein. Die vorhandenen Defizite liegen laut Faigle vor allem bei der nicht vorhandenen Durchgängigkeit der Iller für Fische und Mikroorganismen und beim fehlenden Geschiebetransport (Kiestransport), der durch die Querbauwerke verhindert wird. Aue und Auwälder sind durch die Eintiefung der Iller vom Fluss entkoppelt.

Eine Verbesserung der Gewässerstruktur und des Geschiebetransports soll durch Kiesumlagerungen und Ufergestaltung erreicht werden. Der Fischereigenossenschaftsvorsitzende Wolfgang Höß betonte, dass mit dem Pilotprojekt „Kieslaichplatz im Iller-Mutterbett“ eine erste, 300 Meter lange Teststrecke am Filzinger Wehr eingerichtet wurde. Initiatoren sind die Fischereigenossenschaft Untere Iller in Zusammenarbeit mit der Unteren Iller AG (UIAG) gewesen.

Laich- und Jungfischhabitate sollen geschaffen werden

Die umgesetzten Maßnahmen liegen unterhalb des Altenstadter Wasserkraftwerks. Dort befand sich eine rund 500 Meter lange und 15 Meter breite Kiesbank. Letztlich wurde das vorhandenen Kies genutzt, um ein pendelndes Gerinne über das gesamte, 45 Meter breite Flussbett zu modelliert. Zudem wurden Flussbausteine eingesetzt, die zur Unterstützung von eigendynamischen Kiesumlagerungen dienen sollen.

Ziel ist die nachhaltige Schaffung von Laich- und Jungfischhabitaten. Durch den pendelnden Verlauf des Gerinnes sollen Strömungs- und Tiefenvariabilität der Iller erhöht werden. Nachdem die erstmaligen Kiesumlagerungen durch ein Hochwassersituation verschoben wurde, sei mittlerweile wieder der optimale Zustand hergestellt worden. Im Hinblick auf den Fischbesatz und das Laichverhalten haben sich lautHöß bereits erste Erfolge eingestellt.

