In der Schranne geht es um den Weg zur Deutschen Einheit

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm setzt in Illertissen den Auftakt zum Sonderprogramm „30 Jahre Mauerfall“.

Von Ralph Manhalter

Ist es angebracht, immer noch von den „neuen Bundesländern“ zu sprechen, wenn vom Staatsgebiet der ehemaligen DDR die Rede ist? Existiert die Mauer in den Köpfen? Ist das Selbstverständnis der Ostdeutschen in erster Linie generationenabhängig? Die Diskussion am Ende der beiden Vorträge in der Illertisser Schranne trug zwar einiges an Konsens in sich, ließ aber dennoch zahlreiche Fragen zum gegenseitigen Verständnis offen. Zum Gedenken an 30 Jahre Mauerfall hatte die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Neu-Ulm am Freitag zu einer thematischen Eröffnungsveranstaltung des neuen Herbst-/Winter-Programms eingeladen.

Bereits das Publikum belegte, dass die politische deutsche Teilung im Bewusstsein der jüngeren Generationen keinen vorderen Platz mehr einnimmt. Dabei hatten die Ereignisse des Jahres 1989 eine Zeitenwende dargestellt, die allein im Rückblick alle Register der Dramaturgie in Anspruch nehmen konnte. Über diesen zuspitzenden Verlauf der Geschehnisse bis zur Grenzöffnung in den Novembertagen referierte der pensionierte Geschichtslehrer Georg Mahler.

In weiten Kreisen unbekannt dürfte die Tatsache sein, dass sich bereits in den frühen 1980er-Jahren auch in der DDR eine Friedensbewegung installiert hatte; zwar von den Regierenden kritisch beäugt, aber geduldet. Aus diesen Demonstrationen heraus entwickelte sich, quasi als Anhang, eine immer umfangreicher werdende Gruppierung, welche zunächst für Reisefreiheit und politische Reformen auf die Straße ging. Zwischenzeitlich waren Tausende DDR-Bürger über die Tschechoslowakei und Ungarn in den Westen geflohen. Kurz zuvor soll Gorbatschow beim Besuch anlässlich des 40. Jahrestags der Staatsgründung in Ost-Berlin den ihm zugesprochenen berühmten Satz „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ gesagt haben. Flüchtlinge in den BRD-Botschaften passten natürlich nicht in das Bild, das der damalige Staatsratsvorsitzende Honecker dem Gast aus Moskau präsentieren wollte. Daher erhielten diese Menschen im September die Erlaubnis, in die Bundesrepublik überzusiedeln. Die direkte Grenze blieb nach wie vor verschlossen.

Die Ereignisse fingen aber an, sich zu überschlagen: Honeckers Rücktritt, Auflösung des Staatsapparats, Neuwahlen, letztlich – eigentlich versehentlich – die Verkündung der Reisefreiheit. Es war ein interner Entwurf, keine Regelung und schon gar kein Gesetz, das Günter Schabowski der Presse auf Nachfrage verkündete, gab Referent Mahler in Illertissen zu bedenken.

Die Folgen waren gigantisch gewesen. Man erinnere sich an die Fernsehbilder: Menschen auf der Berliner Mauer, Trabbis und Wartburgs Stoßstange an Stoßstange am Grenzübergang bei Hof, leere Warenregale im Westen. Der Beobachter hatte damals das Gefühl, vom Hauch der Geschichte berührt zu werden. Die Freude überwog, Bedenkenträger waren nicht erwünscht. „Nun wächst zusammen, was zusammengehört“, lautete der berühmte Ausspruch Willy Brandts.

Aber war es wirklich so? War der 9. November 1989 tatsächlich der Beginn einer postulierten harmonischen Verschmelzung eines auseinandergerissenen Deutschlands? Der zweite Referent des Abends in der Schranne, Klaus Stenzel, hatte sich einen jahrelangen Disput mit einem pensionierten Richter aus Cottbus geliefert, den er letztlich in Buchform verlegen ließ. Aus diesem mitunter ideologisch aufgeladenen Briefwechsel zitierte der Lehrer für Politik und Sozialkunde aus Speyer einige Passagen. Noch fest in den Institutionen der DDR verankert, erscheint dem heutigen Zuhörer die Argumentationsstrategie des ehemaligen Staatsbeamten aus Brandenburg befremdend. Die Frage, ob die Ansichten des Richters als repräsentativ für die ostdeutsche Bevölkerung gelten können, verneinte Stenzel. Vielmehr nehme die Generation der heute 30-Jährigen die Unterschiede gar nicht mehr wahr.

Einig waren sich die Besucher der Vhs-Veranstaltung darüber, dass seitens des Westens viele Fehler gemacht worden sind. Nur wer sich auch damit beschäftigt, kann einen Zugang zu Denkstrukturen der ostdeutschen Bevölkerung sowie deren Sorgen und Ängsten erhalten.

