19.11.2020

In der Weiherstraße geht es voran

Die Straßenbauarbeiten in der Kellmünzer Weiherstraße sind jetzt angelaufen.

So laufen die Arbeiten in Kellmünz

Der Straßenausbau samt Resterschließung in der Kellmünzer Weiherstraße hat begonnen. Die Alterschließung der Ortsverbindungsstraße ist in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Die Netto-Ausbaukosten für den nördlichen Bauabschnitt belaufen sich laut Bürgermeister Michael Obst auf rund 240000 Euro. Für den südlichen Teil werden nochmals 280000 Euro an Straßenbaukosten anfallen.

Der erste Bauabschnitt, der sich bis kurz vor den Kellmünzer Wertstoffhof erstreckt, soll bis Mitte November fertiggestellt sein. Die Zufahrt zum Wertstoffhof ist derzeit, beziehungsweise während des ersten Bauabschnitts, noch uneingeschränkt möglich. Die Wertstoffcontainer wurden für den Zeitraum der Bauarbeiten in den Einmündungsbereich des Steinwegs verlagert. Wann der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen wird, hängt laut Bürgermeister von der Witterung während der Wintermonate ab. Bei mildem Wetter soll es noch heuer losgehen, sollte der Winter Einzug halten, verlagern sich die Bauarbeiten ins Jahr 2021.

Da die Resterschließung noch fristgerecht abgerechnet werden soll, muss der Straßenbau in der Weiherstraße im nächsten Frühjahr fertiggestellt werden. (sar)

