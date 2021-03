06:00 Uhr

In diese Projekte will Kellmünz kräftig investieren

Plus Es tut sich einiges in Kellmünz. Das macht sich auch im Gemeindehaushalt bemerkbar. Welche Projekte die Gemeinde jetzt umsetzen will.

Von Armin Schmid

Hohe Investitionstätigkeit und Baumaßnahmen stehen dieses Jahr in Kellmünz im Vordergrund. Größter Posten im Haushalt ist dabei der Bau der neuen Kellmünzer Sporthalle.

Laut Kämmerin Claudia Pfisterer werden für dieses Jahr weitere 567.000 Euro an Finanzmitteln für den Hallenneubau im Haushaltsplan eingestellt. Für den Mehrzweckraum und die Gestaltung der Außenanlagen sind nochmals 311.000 Euro vorgesehen. Dem stehen Fördermittel des Amtes für Ländliche Entwicklung für Mehrzweckraum und Außengestaltung in Höhe von 364.000 Euro gegenüber. Die Bauarbeiten für die Sporthalle laufen bereits und kommen gut voran. Der Rohbau ist fertig und das Dach gedeckt. Die Fenster sind ebenfalls bereits eingebaut. Der Holzbau für den Multifunktionsbereich wurde ebenfalls bereits erstellt. Über die Wintermonate hinweg hat der Innenausbau begonnen.

Baugrundstücke auf der Römerhöhe in Kellmünz sind beliebt

Sehr gut läuft nach Aussage von Bürgermeister Michael Obst der Abverkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Römerhöhe. Im laufenden Haushalt wurden daher 581.000 Euro an Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke eingeplant. Noch nicht vorangekommen ist die Neugestaltung der Bahnhofstraße samt Vorplatz im Bereich der Güterhalle. Laut der Kämmerin hat die Verwaltung die Baumaßnahme in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erneut berücksichtigt. Die Kosten hierfür sollen bei rund 664.600 Euro liegen. Die Fördermittel könnten rund 400.000 Euro erreichen. Zur Umsetzung steht auch der Umbau der Güterhalle am Bahnhof an. Das markante Gebäude soll zum Kulturstadel werden. Auch dieses Vorhaben wurde auf die Haushaltsjahre 21/22 verteilt. Der zweite Bauabschnitt zur Neugestaltung der Weiherstraße hat bereits begonnen. Bis Mitte des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Haushalt in Kellmünz mit einer Million Euro weniger als im Vorjahr

Der Gesamthaushalt liegt mit rund 7,75 Millionen Euro rund eine Million Euro unter dem Vorjahreswert. Die Gewerbesteuer verharrt mit einem Haushaltsansatz im Bereich von 234.000 Euro auf einem eher moderaten Niveau. Bei den Einnahmen stellt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 862.000 Euro beziehungsweise 28 Prozent den höchsten Anteil. Die Schlüsselzuweisungen bewegen sich im Bereich von 500.000 Euro und liegen nach Aussage der Kämmerin weiterhin auf einem hohen Niveau.

Stark angestiegen ist die VG-Umlage. Der Kellmünzer Anteil hat sich bei 1409 Einwohnern von 226.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr 281.000 Euro erhöht. Claudia Pfister meinte zu den Hintergründen, dass in mehreren Bereichen die Zahl der Personalstellen angehoben wurde. Auch die Kosten für zusätzliche Büroflächen und Investitionen im EDV-Bereich würden sich bemerkbar machen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt, die für Investitionen zu Verfügung steht, ist auf rund 150.000 Euro (Vorjahr: 450.000 Euro) zusammengeschmolzen. Der Gesamtbestand der Rücklagen soll Ende des Haushaltsjahres bei rund 585.000 Euro liegen. Erfreulich entwickelt sich der Schuldenstand. Ende des Haushaltsjahres soll die Verschuldung bei 163.000 Euro liegen.

