vor 34 Min.

In diesem Kettershauser Häuschen steckt Potenzial

Das alte Feuerwehrhaus in Kettershausen könnte einmal zu einem Naturgemeinde-Infohaus werden – so lautet zumindest eine Idee.

Der Ort bereitet seit einiger Zeit eine Dorferneuerung vor. Ideen gibt es genügend - etwa für das alte Feuerwehrhaus.

Von Zita Schmid

Der Zwischenstand fällt positiv aus: „Auf dem Weg zur Dorferneuerung sind wir vorangekommen“, sagte Planer Wilhelm Daurer bei der Sitzung des Gemeinderats. Derzeit sei man auf „dem letzten Drittel (der Wegstrecke) unterwegs“. Er und sein Kollege Andreas Müller vom beauftragten Planungsbüro gaben einen Überblick über den aktuellen Stand des vertiefenden Maßnahmenkonzepts. Das Ende dieser Phase ist für März 2019 vorgesehen. Wenn alles nach Zeitplan laufe, könnte es bereits Ende 2019 Fördermöglichkeiten für Privatpersonen geben, kündigte Daurer an.

Wie berichtet, bereitet sich die Gemeinde auf eine sogenannte „umfassende Dorferneuerung“ in den Ortsteilen Kettershausen und Bebenhausen vor. In den Bereichen Grünordnung und Dorfökologie sowie innerörtliche Platzsituation und Straßenzüge wird derzeit tief gehender geplant. Hierbei wurden auch Ideen und Schwerpunkte aus dem Gemeindeentwicklungskonzept herausgegriffen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Dorferneuerung liegt an der Günz

Eine Maßnahme, die bereits 2019 realisiert werden soll, ist die Entschärfung der Verkehrssituation im südlichen Bebenhausen. Dort sollen Autofahrer & Co. unter anderem durch Verkehrsinseln ausgebremst werden. Die Umsetzung erfolge durch das Staatliche Straßenbauamt und könne als „lebendiges Zeichen“ gewertet werde, dass etwas vorangehe, so Daurer.

Ein weiterer Schwerpunkt der Dorferneuerung in Bebenhausen soll auf Fußwegen westlich des Ortes liegen. Fußgänger könnten die Günz dort künftig über einen Steg, aber auch mit einem Floß überqueren, beschrieb Müller Gestaltungsmöglichkeiten, die derzeit noch Visionen mit „spielerischem Charakter“ seien.

Einige Ideen gibt es auch für Kettershausen. Ein Anliegen ist die Umgestaltung des Maibaumplatzes. Zudem sind die Platz- und Straßenbereiche beim Pfarrhaus, der Waldstraße, der Leder- und Kirchstraße im Fokus. Einstige Kirchenwege, so der Planer, könnten in Erinnerung gebracht werde. Wie Daurer an dieser Stelle nochmals betonte, bewege sich die Umsetzung einer Dorferneuerung in einem Zeitraum von bis zu zehn oder auch 15 Jahren.

Für das Feuerwehrhaus in Kettershausen gibt es neue Pläne

Eines der „Grünthemen“ ist die Ortseinfahrt von Olgishofen kommend. Durch Bäume, die beidseitig gepflanzt werden, könnte dort beispielsweise eine attraktive „Torsituation“ entstehen. Im Tränkegraben könnten Gehölzer angelegt werden. Beispielsweise an der B300 wäre es zu überlegen, an breiten Straßenstellen mit beidseitigem Gehweg einen davon wegzunehmen und stattdessen einen Grünstreifen oder eventuell einen Radweg anzulegen.

Das zentral gelegene alte Feuerwehrhaus in Kettershausen könnte laut Daurer in der Zukunft als ein „Naturgemeinde“-Infohaus dienen. Der Badeweiher könnte zudem durch einen Beachvolleyballplatz, ein WC, Stellplätze für Autos und bessere Einstiegsmöglichkeiten attraktiver werden, erläuterte Müller.

Wie es mit dem Gasthaus Ilg und der Gemeindehalle weitergeht, dazu konnten die Planer bei der Sitzung noch keine präzisen Ergebnisse liefern. Wie berichtet, sollen – basierend auf den Machbarkeitsstudien, die bereits für beide Objekte durchgeführt wurden – Kosten ermittelt und aussagekräftige Zahlen vorgelegt werden.

Auch die Erstellung eines sogenannten „denkmalpflegerischen Erhebungsbogens“ ist noch nicht abgeschlossen. Bei dieser aufwendigen „Spurensuche“ nach den historisch ältesten Bereichen des Ortes gilt es, geschichtliche Besonderheiten zu dokumentieren. Dies it Daurer zufolge vor allem auch für Fördergelder wichtig.

Themen Folgen