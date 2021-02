vor 2 Min.

Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht hat neues Logo

Plus Zum Höhepunkt der närrischen Tage präsentiert die IWF in Weißenhorn ein neues Markenzeichen. Die Internetseite ist ebenfalls überarbeitet worden.

Von Andreas Brücken

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) haben die Zwangspause und die Ruhe der Corona-Pandemie dazu genutzt, ein neues Logo zu entwickeln. "Wir sind in die Geschichte der IWF eingetaucht und haben das alte Logo in eine moderne Form überführt", sagt Ulla Widmann von der Agentur Borst und Partner aus Weißenhorn.

Neben dem Oberen Tor als markanter Bestandteil wurden weitere, für die IWF bedeutsame Elemente ergänzt. So wurden auch der Narrenbaum, das Untere Tor - das "Giggale" für die Giggalesbronzer - und zwei weitere Häuser, deren Formen an die Pyramiden der Schelmenschinder erinnern, aus der historischen Altstadt von Weißenhorn dem Logo hinzugefügt. Federführend dafür waren Linda Aspenleiter und Marco Salger.

Die IWF will sich als attraktiver Verein in Weißenhorn präsentieren

Doch nicht nur im analogen Bereich haben sich die Fasnachter aus der Fuggerstadt in ein neues Zeitalter aufgemacht. Auch eine neue Homepage geht am Faschingsdienstag online. Auf der Internetseite www.i-will-fasnacht.de erscheint vorab lediglich ein Counter, der die Zeit bis zum Relaunch herunterzählt

Der Vorsitzende Michael Riedel sagt dazu, dass mithilfe eines modernen Erscheinungsbildes der innere Zusammenhalt des Vereins und die Bindung zwischen den Abteilungen gestärkt werden solle. "Die IWF verfolgt damit das Ziel, sich nach außen als attraktiver Verein zu positionieren, um auf diese Weise neue Mitglieder zu gewinnen", ergänzt Riedel.

