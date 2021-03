09:22 Uhr

Inzidenz zu hoch: Schulen und Kitas im Unterallgäu müssen wieder schließen

Auf ein Neues: Die Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Unterallgäu bleiben bis zu den Osterferien zu. Eine Notbetreuung wird angeboten.

Dieser Schritt war absehbar angesichts der Corona-Infektionszahlen: Die Schulen und Kindertagesstätten im Unterallgäu müssen wieder schließen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 128. Damit bleiben die Einrichtungen bis zu den Osterferien zu. Das teilt das Landratsamt Unterallgäu mit.

Die Schulen stellen nun von Wechselunterricht mit geteilten Klassen auf Distanzunterricht für alle Schüler um. Dies gilt für alle Schularten und alle Jahrgangsstufen - außer für Abschlussklassen. Hier findet normaler Präsenzunterricht statt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann, andernfalls Wechselunterricht.

Notbetreuung ist unter Voraussetzungen möglich

"Für Schüler der ersten bis sechsten Jahrgangsstufe, die nicht zu Hause bleiben können, bieten die Schulen im Rahmen des jeweils personell und räumlich Möglichen eine Notbetreuung an", so das Landratsamt am Freitag. Hierbei seien schriftliche Anmeldungen mit kurzer, formloser Begründung des Betreuungsbedarfs nur dann möglich, wenn eine Betreuung auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann und wenn die Schüler keine Krankheitssymptome aufweisen.

Ähnlich verhält es sich bei den Kindergärten, Krippen oder Kindertagespflegestelle. Diese sind grundsätzlich geschlossen, bieten ab Montag aber eine Notbetreuung an, wenn keine anderweitige Betreuung möglich ist - zum Beispiel, weil die Eltern arbeiten müssen.

Bei diesen Regeln bleibt es bis zu den Osterferien, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 im Laufe der kommenden Woche unterschreiten sollte. Ausschlaggebend für den Betrieb von Schulen und Kitas ist gemäß der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung immer die Inzidenz am Freitag der Vorwoche. Liegt der Wert über 100, müssen diese die komplette folgende Woche geschlossen bleiben. Darüber hinaus gilt im Unterallgäu seit Mittwoch die Corona-„Notbremse“ mit weiteren Vorgaben. (AZ)

