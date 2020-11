vor 34 Min.

Inzidenzwert im Unterallgäu liegt bei 189,21

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen

Das Unterallgäuer Landratsamt hat am Donnerstag 30 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Damit lag die Zahl der aktiven Fälle bei 320. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis betrug gestern 189,21 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner. Dieser Wert wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ermittelt und bildet nicht das tagesaktuelle Infektionsgeschehen ab.

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 1420 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 1064 von ihnen gelten inzwischen als genesen. 36 Menschen aus dem Landkreis sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie berichtet, hat das Gesundheitsamt am Mittwoch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt gegeben. Es handelt sich um über 80 Jahre alte Patienten. Außerdem hat die Behörde am Mittwoch 89 weitere Bürger mit einem positiven Corona-Testergebnis registriert. „Solch einen Anstieg hatten wir unter der Woche noch nie“, sagte eine Pressesprecherin des Landratsamts.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds werden – Stand Donnerstag – 54 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf Intensivstationen. Im Mindelheimer Krankenhaus befinden sich 15 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, drei davon auf der Intensivstation. Im Memminger Krankenhaus werden 24 Covid-19-Patienten behandelt, der Großteil (21) befindet sich auf der Normalstation. (home)

