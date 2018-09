vor 36 Min.

Ist Vöhringen bereit für den Friedhof der Zukunft?

Vorne der Blick auf Erdgräber, hinten auf Strommasten. Der Friedhof Süd in Vöhringen liegt in direkter Nachbarschaftzum Umspannwerk. Von Letzterem soll die Aufmerksamkeit in Zukunft abgelenkt werden.

Plus Mehr Urnengräber, weniger Erdbestattungen: In Vöhringen macht sich ein Wandel der Ruhestätten bemerkbar. Die Stadt muss reagieren – und schmiedet Pläne zur Umgestaltung.

Von Madeleine Schuster

Der Friedhof der Zukunft: Wie soll, muss und kann er aussehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit viele Gemeinde- und Stadträte in der Region. Denn mit der gestiegenen Nachfrage nach Feuerbestattungen geht auch ein Wandel der Grabstätten einher. In der Vöhringer Kernstadt etwa werden nach Angaben der Verwaltung mittlerweile mehr als 75 Prozent der Bürger nach ihrem Tod eingeäschert. Urnengräber sind immer gefragter, gleichzeitig entscheiden sich mehr Menschen für eine anonyme Bestattung – Zeit also, sich Gedanken über eine Neugestaltung der Ruhestätten zu machen.

Im Vöhringer Stadtrat stand am Donnerstagabend deshalb die Umgestaltung des Friedhofs Süd auf der Agenda. Das Areal an der Straße „Im Steig“ ist derzeit vor allem geprägt von Erdgräbern, grünen Wiesen – und einem weniger schönen Blick auf das Vöhringer Umspannwerk. Als „sehr kühl“ bezeichnete Landschaftsarchitektin Viola Naser dann auch das Gelände, für das die Planerin einen ersten Entwurf zur Neugestaltung ausgearbeitet hatte. Begrüntes Oval als zentrales Element des Friedhofs Zentrales Element des Friedhofs könnte in Zukunft ein ovales und begrüntes Feld in der Mitte des Grundstücks werden. Das Oval, das nach den ersten Ideen der Landschaftsarchitektin mit einem Kreuz versehen und von Wasserelementen umgeben werden soll, könnte für anonyme Urnenbestattungen genutzt werden. Und, so die Idee: „Es soll den Blick von den umliegenden Masten ablenken.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Neu geschaffen werden soll auf dem Friedhof dann auch die Möglichkeit der naturnahen Bestattung. Mit Stauden bepflanzte, grüne „Bänder“ durchziehen in den aktuellen Entwürfen deshalb die Wiesen im südlichen Teil des Areals. Eingefasst werden die Pflanzen mit Steinplatten, in die später Namen und Daten der Verstorbenen eingraviert werden können. Die Urnen selbst würden im Gras beerdigt, erklärte die Planerin. Auch Baumgräber soll es später einmal geben, ebenso eine erweiterte Urnenwand und Urnenstelen. Erdgräber bleiben im nördlichen Teil des Friedhofs bestehen. Ebenfalls von der Planerin vorgesehen: Neue Wege, ein zentraler Eingangsbereich und die Vergrößerung des Platzes vor der Aussegnungshalle. Umgestaltung des Vöhringer Friedhofs wird Jahrzehnte dauern Schnell umgesetzt werden kann die Umgestaltung eines Friedhofs nicht – allein schon wegen unterschiedlich auslaufender Ruhezeiten. „Das wird Jahrzehnte dauern“, sagte Naser, die für ihre Ideen im Stadtrat durchweg gelobt wurde. Bislang, so SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Barth, habe es noch kein Gesamtkonzept für die Friedhöfe gegeben. „Es ist super, dass man dieses Thema mal anpackt.“ Wie viel die Umgestaltung des Friedhofs Süd kosten könnte, darüber wurde in der Sitzung noch nicht gesprochen; die Pläne sind dazu noch nicht konkret genug. Wichtig sei jedoch, so Harry Wedemeyer von der FWG, „dass das ganze Projekt bezahlbar bleibt“ – sowohl für die Stadt, als auch für die Bürger, die später aller Voraussicht nach mit höheren Gebühren rechnen müssen. Denn für die meisten Stadträte war klar: Der Pflegeaufwand für ein neu angelegtes Areal wird steigen. Aufwand für städtischen Bauhof könnte steigen Zweiter Bürgermeister Herbert Walk (CSU) befürchtete vor allem bei den Wasserelementen hohe Folgekosten. Und auch die von der Planerin angedachte, naturnahe Gestaltung des Areals werde in Zukunft „viel Geld kosten“, sagte Christoph Koßbiehl (SPD). Der Aufwand für den städtischen Bauhof sei dann besonders hoch, schließlich sollte die Ruhestätte nicht verwildert aussehen. Kurt Wiedenmayer (CSU) gefiel gerade die grüne und naturnahe Gestaltung der Planerin besonders gut. „Ein Friedhof ist die Visitenkarte einer Stadt“, sagte er. „Ohne Pflege wird es den nicht geben.“ Lesen Sie außerdem dazu: Gräber sollen in Vöhringen teurer werden.

