Ist der Partyshot bald Geschichte?

Bellenberger Fest droht an Vorschriften zu scheitern

Von Regina Langhans

Sollte es bei den im Bellenberger Gemeinderat beschlossenen Auflagen für den Partyshot bleiben, droht der beliebten Fete vermutlich das Aus. Wie berichtet, haben die Räte das Veranstaltungsende auf 24 Uhr vorverlegt und die Zahl der Security-Leute auf 15 erhöht. Doch unter diesen Konditionen halten die Bellenberger Musiker die Party, die sie ausrichten, finanziell für nicht durchführbar.

Nun steht das Thema „Partyshot“ erneut auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Und die Musiker hoffen auf eine zweite Chance. Inzwischen habe Raimund Pregel, Vorsitzender der Musikgesellschaft, ein Gespräch mit der Verwaltung geführt, informiert dessen Stellvertreter Stefan Lettner. Wobei die Musiker von ihren Anliegen kaum abrücken könnten, denn das Fest stehe und falle mit der Uhrzeit des Festendes, so Lettner. Da der Einlass erstmals ab 18 Jahren gestattet werde, würden viele Besucher später kommen und länger bleiben wollen. „Nach unserem Vorschlag soll die Musik um 1 Uhr aufhören und die Party um 2 Uhr enden“, sagt Lettner.

Was die Security angehe, hoffen die Musiker den einen oder anderen Sicherheitsmann aus den eigenen Reihen stellen zu können. Denn auch diese würden hohe Kosten verursachen. Gerade darum geht es aber der Musikgesellschaft, die auf die Einnahmen aus der Veranstaltung angewiesen ist. Lettner: „Sonst müssten wir Mitgliedsbeiträge erheben, was eigentlich nicht in unserem Sinne ist.“

Ihre dritte Sorge betrifft die Parkplätze. Dem Vorschlag des Gremiums entsprechend sollten die Parkplätze am Festgelände gesperrt werden, damit die Besucher dezentral im Ort parkten und so als weniger störend empfunden würden. Die Musiker befürchten genau das Gegenteil: Bevor die Gäste durch Bellenberg streiften, sollten sie gleich neben dem Festplatz in ihre Autos steigen können. „Da besteht weniger Gelegenheit, Unfug zu machen.“ Dass der Partyshot bald wieder an den Platz am Waldrand zurückkehren werde, glaubt Lettner nicht. Zum einen würde der Eichenprozessionsspinner noch länger sein Unwesen treiben und dann seien auch für diesen Standort die Sicherheitsauflagen schwierig geworden.

Dem Partyshot steht eine schwierige Zukunft bevor. Im Ort ist er fast eine Traditionsveranstaltung mit Alleinstellungscharakter. Er würde wohl vielen fehlen. (lor)

