vor 33 Min.

Italienische Spezialitäten in Altenstadt

Die neuen Betreiber des Bahnhofskiosks wollen das Angebot erweitern. Was geplant ist.

Von Felicitas Macketanz

Dolce Vita – wer verbindet mit diesem italienischen Sprichwort nicht Genuss und Lebensfreude? Und genau die soll jetzt auch im Altenstadter Bahnhofskiosk gelebt werden. Geplant ist dort, sizilianische Spezialitäten über die Ladentheke zu reichen – natürlich neben typisch deutschen Backwaren.

Die bisherigen Betreiber des Kiosks haben ihren Verkauf aus privaten Gründen eingestellt (wir berichteten) und hatten einen Nachfolger für das Gebäude am Altenstadter Bahnhof gesucht.

Sie wollen den Altenstadter Kiosk in gute Hände geben



Der ist nun gefunden: Salvatore Licitra, 28 Jahre alt, gelernter Maurer will sein Glück als nebenberuflicher Bahnhofskioskbetreiber versuchen.

Unterstützt wird der gebürtige Sizilianer dabei von seiner Familie, unter anderem seiner Frau Alexandra und Vater Michele. In Sizilien habe die Familie eine Konditorei betrieben, sagt der neue Pächter. Ganz neu ist der Gastronomiebereich für den 28-Jährigen also nicht. „Es soll hier dann auch sizilianische Spezialitäten geben. Das möchten wir im Bahnhofskiosk probieren“, sagt er. „Arancini“ heißen die panierten und mit Mozzarella und Ragout gefüllten kleinen Reisbällchen, die es ab sofort in Altenstadt geben wird. „Es gibt aber auch ganz normale Seelen“, betont Licitra. „Papa macht dann die Arancini.“ Die Licitras planen eins nach dem anderen: Erst, wenn das sizilianische Fingerfood gut ankommt, werde über weitere neue Angebote nachgedacht, so Licitra.

Essen in Altenstadt: Auch Tiramisu soll es geben

Vorgesehen sind auch kleine Gläschen Tiramisu zum Mitnehmen für Durchreisende oder Wartende. „Hier fehlt das einfach. In Sizilien macht das jeder.“

Weniger italienisch ist hingegen eine andere neue Idee: Licitra plant einen Frühstücks-Service. Interessierte könnten sich bei ihm melden – er und seine Helfer brächten dann Frühstück, also etwa Brötchen und Croissants, zu den Kunden nach Hause. Vorgesehen ist dieser Bring-Service vor allem für ältere Menschen, die beispielsweise nicht mehr gut zu Fuß sind.

Jeden Tag soll es dieses Angebot geben, sagt Licitra. Ansonsten will er den Kiosk so weiterführen, wie seine Vorgänger. Es wird Backwaren einer Memminger Bäckerei geben, Tabakprodukte sind im Sortiment ebenso wie Zeitschriften oder Süßigkeiten. Wer will, dürfe auch gerne im Kiosk-Inneren Platz nehmen.

Frühstücks-Service: Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0173/5336886 an Salvatore Licitra wenden und den Bring-Service in Anspruch nehmen.

Themen Folgen