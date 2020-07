13:40 Uhr

Jagdwilderei im Unterallgäu: Ist es ein Serientäter?

Ende Juni wurde ein totes Reh bei Stolzenhofen gefunden, nun entdeckte ein Jäger ein erschossenes Kitz bei Oberschönegg. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge.

Am Sonntag hatte ein Jäger in der Nähe eines Jägerstandes bei Öberschönegg ein totes Rehkitz entdeckt. Das Tier war offensichtlich durch eine Schusswunde zu Tode gekommen, schreibt die Polizei in einem Pressebericht. Die Polizei Memmingen nahm daraufhin Ermittlungen wegen Jagdwilderei auf und prüft dabei auch mögliche Zusammenhänge zu einem ähnlichen Fall aus dem vergangenen Monat.

Bei Stolzenhofen wurde ein totes Reh gefunden

Am 25. Juni ist im Waldgebiet südwestlich von Stolzenhofen ein totes Reh gefunden worden. Das Tier hatte eine Schussverletzung an der Bauchdecke. Die Polizei vermutet, dass diese von einem Kleinkalibergewehr stammt und das ein Wilderer damit auf das Tier geschossen hatte. Vermutlich lebte das Reh noch einige Zeit, bevor es aufgrund der Verletzung verendete, schrieb die Polizei in ihrem Bericht. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem aktuellen Pressebericht: