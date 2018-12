31.12.2018

Jahresausklang mit Orgel und Trompete

Silvesterkonzert in der Illertisser Pfarrkirche

Die Kirchenmusiker von St. Martin Illertissen lassen ihr Jahr an Silvester mit Orgel- und Trompetenmusik ausklingen. Am Montag, 31. Dezember, sind Michael Bischof mit Trompete und Andreas Weil an der Orgel ab 22 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Illertissen zu hören.

Weil ist seit 1995 Dekanatskirchenmusiker in Ulm. Er leitet unter anderem verschiedene Chöre und übt eine rege Konzerttätigkeit im süddeutschen Raum aus. Michael Bischof hat sein Musikstudium mit Hauptfach Trompete absolviert. Er unterrichtet hauptamtlich Trompete und ist stellvertretender Schulleiter der Städtischen Bruno-Frey-Musikschule in Biberach/Riß.

Beim Silvesterkonzert in Illertissen gibt es unter anderem Musik von Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) oder Robert Schumann (1810 bis 1856) zu hören. Mit seiner Improvisation über das Lied „Es ist ein Ros’ entsprungen“ bringt sich der Organist Weil zudem selbst ins Programm ein. (lor)

Tickets gibt es bei Buch&Musik unter Telefon 07303/928464 oder an der Abendkasse.

