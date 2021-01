vor 17 Min.

Jede Menge Geschichten warten auf junge Leser

Bürgermeister Otto Göppel und Ideengeberin Sonja Henle vor dem neuen Kinderbuchhaus am Espach-Platz in Babenhausen.

Am Espach-Platz in Babenhausen steht seit Freitag ein Kinderbuchhaus. Das ist die Idee dahinter

Von Sabrina Karrer

Es soll Langeweile in der Corona-Zeit vertreiben und auch darüber hinaus zum Lesen animieren: Ein Kinderbuchhaus steht seit Freitag am Espach-Platz in Babenhausen. Mädchen und Buben finden darin jede Menge Lesestoff. Sie dürfen Bücher aus dem Häuschen mitnehmen – und können auch neue ins Regal stellen, die sie selbst schon gelesen haben und nicht mehr brauchen.

Die Idee zu dem Kinderbuchhaus hatte Sonja Henle, Markträtin und selbst Mutter. Das Häuschen stand einmal im Garten ihrer Familie, ihr Mann – ein Zimmerer – hat es selbst gebaut. Nun wollte die Familie es Kindern und Jugendlichen im Ort zur Verfügung stellen. Die Holzhütte wurde dazu auf Vordermann gebracht, bekam Fenster und ein Regal, um schließlich am Freitag auf dem Espach-Platz aufgestellt zu werden. Dort ist sie fortan für jeden zugänglich. Nur allzu groß sollten die Nutzer nicht sein, sonst sind Verrenkungen gefordert: Das Häuschen ist klein, die Decke niedrig. „Darum ist auch ein Kinderbuchhaus daraus geworden“, sagt Henle. Ein buntes Schild an der Wand weist auf den Zweck hin. Wenn es wieder wärmer ist, soll auch das Häuschen selbst noch einen farbigen Anstrich bekommen, bestenfalls von Kindern, sagt die Babenhauserin. Bürgermeister Otto Göppel freut sich über die Idee, zumal die Gemeindebücherei und die Schulen gerade nicht wie gewohnt arbeiten können und es für viele Kinder „eine langweilige Zeit“ sei. Er ist gespannt, wie das Angebot angenommen wird.

Die ersten Romane, Bilderbücher & Co. stehen jedenfalls im Regal. Sonja Henle, die selbst sehr gerne liest, hat kistenweise Bücher mitgebracht. Auch Spielregeln hängen an der Tür, damit das Häuschen pfleglich behandelt wird und der Austausch gut funktioniert. Einem Nachmittag mit spannenden, lustigen und unterhaltsamen Geschichten steht nichts mehr im Weg.

