Jede Menge Luftballons in Vöhringen: Sportpark-Sommerfest ist eröffnet

Mit dem Wasser-Staffel-Lauf haben mehr als 600 Kinder der Vöhringer Grundschulen Süd und Nord sowie der Grundschule Illerberg das Sportpark-Sommerfest eröffnet.

Von Roland Furthmair

Mit dem traditionellen Wasser-Staffel-Lauf haben am Freitag mehr als 600 Kinder der Vöhringer Grundschulen Süd und Nord sowie der Grundschule Illerberg das dreitägige Sportpark-Sommerfest des SC Vöhringen eröffnet. Ein Ritual zum Abschluss des Kinderfests ist das Steigenlassen unzähliger Luftballons. Weitere Programmpunkte: Am heutigen Samstag starten um 10 Uhr die Rottal Classic mit Retro-Rennrädern und ab 14 Uhr Jugend-Fußballturniere.

Umfangreiches Programm beim Vöhringer Sportpark-Sommerfest

Um 16 Uhr ist die Handball-Saisoneröffnung der Damen und Männer (18 Uhr) geplant. Ab 19.30 Uhr ist auf dem Festplatz ein „Schlagerabend“ geplant. Am Sonntag ab 8.30 Uhr wird ein Wanderpokalturnier der Stockschützen ausgetragen, ab 9 Uhr ein Turnier der Basketballer. Um 9.30 Uhr gibt es eine Schachdemonstration, ab 10 Uhr steht ein Preisschafkopfen auf dem Programm. Zum Frühschoppen spielt die Stadtkapelle. Mit einem Streetballturnier (14 Uhr) und Unterhaltung auf dem Festplatz mit der Stadtkapelle klingt das Fest aus.

