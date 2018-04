vor 57 Min.

Jede Menge Schabernack im Illertisser Glashaus

Streiche von Max und Moritz werden musikalisch umgesetzt. Wie das gelingt.

Von Zita Schmid

Links der Max und rechts der Moritz: Die bekannte Porträtzeichnung war das erste Bild, das an diesem Abend im Glashaus an die Wand projiziert wurde. Dem etwas rundlichen Max und dem Moritz mit dem frechen Haarschopf hatte Wilhelm Busch ihren tückischen Schalk einst schon treffend ins Gesicht gezeichnet. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Glashaus“ (kurz: KiG) durften die beiden Lausbuben gut 150 Jahre, nachdem der deutsche humoristische Dichter und Zeichner die Geschichte erfunden hatte, nun auch im Museum der Gartenkultur ihr Unwesen treiben.

„Max und Moritz machten beide, als sie lebten, keine Freude. Bildlich siehst du jetzt die Possen, die in Wirklichkeit verdrossen“, so startete Peter Bamler mit dem Vorwort von Busch. Den unverkennbaren Texten und geflügelten Reimen gab der im Glashaus schon bekannte Schweizer Schauspieler dann auch in den folgenden sieben Streichen Stimme und Ausdruck. Er tat es nicht ohne die angekündigte „Sympathie für kleine Teufel“. Denn, auch wenn das Werk von Busch in die Jahre gekommen ist – seine Originalzeichnungen mit den überspitzten Darstellungen von der Witwe Bolte bis zum Bauer Mecke taten ihr Übriges dazu, die Besucher zum Lachen zu bringen.

„Schnupdiwup“ klauten Max und Moritz so der Witwe Bolte ihre Brathähnchen und zogen diese mithilfe einer Angel durch den Schornstein nach oben. „Ritzeratze, voller Tücke in die Brücke eine Lücke“, hieß es beim Schneider Böck und dem braven Lehrer Lämpel stopfen sie gar „Pulver in den Pfeifenkopf“. Auch der Niederländer Jan Koetsier (1911 – 2006) war wohl von Max und Moritz angetan, hat er doch zu allen sieben Streichen kongeniale Musik geschrieben, die das Posaunenquartett „Trombanda“ mit ihren Instrumenten im Glashaus effektvoll umsetzte. Hörte man da nicht etwa, wie Stück für Stück ins Holz der Brücke gesägt wurde oder wie es für die Brathähnchen Zug für Zug nach oben ging? „Der Zug einer Posaune lässt sich stufenlos bewegen“, erklärte dazu Christof Schmidt. Damit könnten solche Effekte erzielt werden. Zusammen mit den anderen Posaunisten, Jürgen Jubi, Sebastian Volk und Johanna Pschorr, begleiteten die Musiker die Geschichte von Max und Moritz. Aber nicht nur das.

Bevor die beiden Buben an der Leinwand erschienen, durften die Besucher mit Stücken wie „Padouana“ von Johann Herrmann Schein (1586 – 1630) bis hin zu „Fighting Trombones“ von Hans-Peter Schiltknecht (geboren 1950) zunächst noch eine Zeitreise in die bewegte Geschichte und Entwicklung der Posaune unternehmen. Als dann nach gut einer Stunde ohne Pause und vollgepackt mit Streichen und Musik das bekannte „Röslein auf der Heide“ von „Trombanda“ gepflückt wurde, war dies keine weitere Tat der Lausbuben. Es war eine der Zugaben, die das Publikum mit stetigem Applaus von den Musikern forderten. Für Max und Moritz war es da schon „vorbei mit der Übeltäterei“. Denn – so die abschließenden Worte des Dichters – „Bosheit ist kein Lebenszweck“.

