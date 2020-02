08.02.2020

Jeder Griff muss sitzen

Die Feuerwehr Gannertshofen zieht Bilanz über das vergangene Jahr

Die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gannertshofen begann mit einer erfreulichen Nachricht. Wie Kommandant und Vorsitzender Jörg Schenk sagte, darf der 16-jährige Jonas Fink aus der Jugendgruppe seit vergangenem Jahr als erster Jugendlicher zu den Einsätzen mit ausrücken, um in Begleitung eines Aktiven zu agieren.

Die Wehr zählt 53 Mitglieder, 19 Aktive und sieben Jugendliche. Ein Problem der Truppe: Je nach Wetterlage und Windrichtung wird die Alarmsirene im Ort von den Einsatzkräften oft schlecht wahrgenommen. Seit Ende 2019 wird daher über eine Handyapp alarmiert. Die Mannschaft erhofft sich durch die Einführung der digitalen Alarmierung in diesem Jahr noch mehr Verbesserungen.

2019 gab es elf Einsätze, darunter drei Brände: Bei einem Zimmerbrand und dem Brand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Bubenhausen wurden Atemschutzgeräte eingesetzt. Neben den Einsätzen gab es 13 Übungen, bei denen der Kommandant die geringe Beteiligung bedauert. Das kann zu Defiziten bei der gesamten Truppe führen. „Die Kameraden müssen sich blind aufeinander verlassen können“, sagte Schenk. Jeder Griff muss sitzen, damit durch Unwissen nichts Schlimmeres passiert. Mit der Evakuierungsübung, die im Kindergarten Sonnenschein durchgeführt wurde, war er sehr zufrieden.

Schenk verwies auf die Wahlen im Jahr 2022 hin, bei denen er sich nicht mehr zur Verfügung stellen will. Er hofft, dass nach 18 Amtsjahren jüngere Vereinsmitglieder frischen Wind in die Wehr bringen. „Ja, noch läuft es bei der Gannertshofer Feuerwehr rund, aber es fehlt an Nachwuchs und Aufbruchstimmung“, betonte der Kommandant. „Denn die 150-jährige Jubiläumsfeier am 28. Juni, soll doch nicht die letzte sein“, betonte er. Er dankte seinem Stellvertreter Armin Pfletschinger für seine Unterstützung und gab das Wort an die Jugendwartin Doris Schenk weiter. Mit einem Übungsparcours starten die Jugendlichen ins Jahr. Neben einem innerörtlichen Zeltlager und Fahrradtouren wurden Themen rund um die Feuerwehrarbeit erlernt. Neuer Jugendsprecher der Wehr ist Noah Köhler, seine Stellvertreterin ist Sophie Köhler. Die Jugendwerbung gestaltet sich allerdings schwierig. Beim schwabenweiten Tag der offenen Tür hielt sich die Resonanz in Grenzen, Neuzugänge gab es keine. „Jeder möchte im Notfall Hilfe, aber Helfen muss gelernt sein und es müssen genügend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte da sein,“ sagte die Jugendwartin.

Auch finanziell läuft es nicht rund: Wie aus dem Bericht des Schatzmeisters Andreas Markthaler hervorging, schlossen Faschingsball, Kaffeekränzchen und Funkenfeuer mit einem Minus ab. Leider fehle es auch an der Beteiligung aus der Dorfgemeinschaft. Markthaler hofft heuer auf mehr Teilnehmer bei den Festivitäten. In diesem Jahr soll noch das Dachgeschoss über dem Umkleideraum im Feuerwehrhaus ausgebaut werden. (zedo)

