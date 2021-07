Autos prallen zusammen: 60.000 Euro Schaden bei Unfall nahe Jedesheim

Plus Drei Autos waren an einem Unfall auf der Staatsstraße 2031 beteiligt. Zwei Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Hoher Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen sind die erste Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Staatsstraße 2031 ( Illertissen - Altenstadt) bei Jedesheim ereignete. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Der Fahrer eines großen SUV wollte, von Illertissen kommend, auf die Zufahrt zum Autobahnzubringer S 2018 nach links abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Mazda, der von Altenstadt her kommend geradeaus nach Illertissen durchfahren wollte. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge vor die Einmündung der vom Autobahnzubringer kommenden Kurve geschoben wurden. Dort stand eine Frau mit ihrem Audi, der es gerade noch gelang, ihr Fahrzeug einen Meter weit zurückzusetzen, sodass dieses nur noch leichte Kratzer abbekam.