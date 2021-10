Jedesheim

vor 48 Min.

Für diese Pläne gibt es Applaus im Stadtrat Illertissen

Plus Die Planungen für den neuen Dorfladen mit Wohnungen in Jedesheim schreiten voran. Was die Architekten zeigen, begeistert die Stadträte in Illertissen.

Von Rebekka Jakob

Es passiert nicht oft, dass im Illertisser Stadtrat Applaus aufbrandet. Doch als das beauftragte Architekturbüro jetzt die Pläne für den neuen Dorfladen in Jedesheim mit sechs Wohnungen in den Obergeschossen vorstellte, hielt es die Stadträte nicht mehr zurück. Und auch die Dorfgemeinschaft findet die Planungen sehr gelungen. Jetzt stehen die nächsten Schritte für das Projekt an.

