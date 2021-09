Jetzt kann man wieder eintauchen in die Geschichte von Jedesheim

Plus Der Heimatverein musste zwar seine Jubiläumsfeier wegen Corona absagen - trotzdem blieben die Mitglieder aktiv. Jetzt dürfen erstmals wieder Besucher ins Museum.

Die große Jubiläumsfeier musste zwar im vergangenen Jahr ausfallen - doch jetzt gibt es für den Heimatverein Jedesheim wieder Grund zur Freude. Nach anderthalb Jahren öffnet das Heimatmuseum wieder. Und auch der Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre ist sehr erfreulich.