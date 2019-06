vor 57 Min.

Jedesheimer Dorferneuerung geht in die zweite Runde

Der Stadtrat segnet die Pläne für den zweiten Sanierungsabschnitt ab. Was sich an den betroffenen Straßen ändern soll.

Von Sabrina Schatz

Die Bayernstraße hat sie schon hinter sich. Im kommenden Jahr soll die Frischzellenkur für Jedesheim an anderer Stelle weitergehen. Die Pläne für den zweiten Abschnitt der Dorferneuerung sind kürzlich im Illertisser Stadtrat vorgestellt worden. Im Fokus steht der Bereich Pfarrer-Steiner-Straße, Am Marienplatz und Brunnenstraße, der südliche Teil der Kirchenstraße und der nördliche des Herrenstettener Wegs. Den Vorentwurf der Sanierung hatte das Gremium im März 2018 einstimmig beschlossen (lesen Sie dazu: Jedesheims „neues Herz“ schlägt grün ). Nun wurde die konkrete Gestaltung, der Gespräche mit Anwohnern zugrunde liegen, präsentiert – und geschlossen befürwortet.

Lothar Beck vom beauftragten Planungsbüro erläuterte zunächst, wo es allgemein hingehen soll: „Wir wollen eine homogene Gestaltung erreichen und das System der Bayernstraße fortführen.“ Auch Florian Schilling, in der Stadtverwaltung zuständig für den Hochbau, sprach gegenüber unserer Redaktion vom Wunsch eines „einheitlichen Looks“ im Einklang mit den Vorgaben des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE), das die Dorferneuerung finanziell fördert.

So sollen „überdimensionierte Asphaltflächen“ laut Beck rückgebaut und Flächen entsiegelt werden. Die Straßenbreiten würden auf ein „verkehrstechnisch notwendiges Maß“ reduziert. Wie an der Bayernstraße ist es vorgesehen, die Strecken grüner zu gestalten. Gehwege sollen ebenfalls ähnlich aussehen, künftig durchgehend sein und – wenn nötig – überfahren werden können. Knackpunkte stellen laut Schilling die Kreuzungen dar, insbesondere wegen „sich verändernder Verkehrsbedingungen“, etwa was die Fahrzeuggröße und Frequenz der Straßen anbelangt. Verschiedene Bedürfnisse seien unter einen Hut zu bringen, zum Beispiel die der Fußgänger, Radfahrer oder der Landwirte, die große Maschinen durch Jedesheim lenken. Diese Belange haben Einfluss auf die angepeilte Breite der Straßen und Gehwege sowie Maßnahmen, die den Verkehr lenken und mancherorts ausbremsen sollen. Einige wichtige Änderungen im Überblick:

Kreuzung wird neu gestaltet mit "abknickender Vorfahrt"

Wer die Kirchenstraße bergab auf die Kreuzung zusteuert, soll künftig bremsen und – durch einen verengten Einmündungsradius – langsamer in die Pfarrer-Steiner-Straße einbiegen. Zudem soll die Kreuzung mit Grünflächen gestaltet werden. Ein Ziel sei es auch, so Beck, in diesem Bereich der „Entwässerungsproblematik Genüge zu tragen“. Die Kirchenstraße bekommt auf der Südseite einen durchgängigen Gehweg. Auf denjenigen an der Nordseite wird verzichtet. Dadurch gebe man etwa dem Gebäude mit der Hausnummer 6, das in die Straße hineinragt, „etwas mehr Luft“. Die Pfarrer-Steiner-Straße soll fünf Meter, der Gehweg fast durchgängig zwei Meter breit sein. Das wurde laut Beck durch Grunderwerb möglich.

Die Kreuzung von Brunnenstraße, Am Marienplatz und Herrenstettener Weg soll neu geordnet werden, da es sich um eine der verkehrsträchtigsten Stellen in Jedesheim handele. Die Kurve soll aufgeweitet werden, um den Begegnungsverkehr besser zu regeln. Die Linde, die in der Mitte der Kreuzung steht, muss weichen, zum Ausgleich sei jedoch eine neue Baumpflanzung geplant. Die Kreuzung bekommt den Plänen zufolge Querungshilfen mit Blindenleitsystem, um eine „möglichst große Barrierefreiheit zur Ortsmitte hin zu erreichen“, wie Beck erklärte.

Wie es nun weitergeht? Bürger und Träger öffentlicher Belange haben die Möglichkeit, Anmerkungen zu den ausgelegten Plänen abzugeben. Nach Behandlung der Stellungnahmen gehen die Pläne an das ALE.

Themen Folgen