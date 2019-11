vor 44 Min.

Jedesheimer Weihnachtsmarkt 2019: Start, Termin, Öffnungszeiten & Programm

Der Weihnachtsmarkt in Jedesheim findet am dritten Advent und am Samstag davor statt. Hier gibt es die Infos zu Start, Termin, Öffnungszeiten und Programm.

Die Temperaturen sinken, die Vorfreude steigt: In wenigen Wochen steht Heiligabend vor der Tür. Überall in der Region stimmen sich die Städte und Gemeinden mit Christkindles- und Adventsmärkten auf Weihnachten ein. So auch in Jedesheim: Der Ortsteil von Illertissen feiert seinen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt vom 14. bis zum 15. Dezember 2019. Festlich geschmückte Buden und Stände laden die Besucher dann zum Bummeln und Verweilen ein.

Alle Infos rund um Start, Öffnungszeiten, Termine und Programm des Weihnachtsmarkts in Jedenheim präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

Weihnachtsmarkt Jedesheim 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Jedesheim öffnet am 14. und 15. Dezember 2019 seine Pforten. Besucher können den Markt an beiden Veranstaltungstagen jeweils am Nachmittag ab 16 Uhr erkunden.

Der Besuch des Weihnachtsmarktes in Jedesheim ist, wie schon in den vergangenen Jahren, für alle Besucher kostenfrei.

Programm und Stände des Jedesheimer Weihnachtsmarktes 2019

Bei Glühwein, heißer Schokolade und gebrannten Mandeln können sich die Besucher ab 16 Uhr auf dem festlich geschmückten Weihnachtsmarkt in Jedesheim umsehen und die Buden inspizieren. Wer weiß, vielleicht findet sich ja sogar das ein oder andere Weihnachtsgeschenk? An den Ständen der Händler gibt es unter anderem Kunsthandwerk, weihnachtliche Leckereien, darunter natürlich auch gebrannte Mandeln und Glühwein. Auch für Musik ist gesorgt: Auf dem Programm steht unter anderem der Auftritt der Jedesheimer Musikanten am Sonntag, 15.12.2019.

Sie wollen sich einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte der Region, inklusive Karte mit Terminen und Öffnungszeiten verschaffen? Bitte sehr: Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

