vor 3 Min.

Jedesheimer blicken auf sportliche Erfolge zurück

Die einzelnen Abteilungen des SV Jedesheim haben auf der Generalversammlung über die vergangenen Monate einiges zu berichten. Auch Ehrungen stehen an.

Von Gabriele Gürntke

Sportliche Erfolge und Feste, aber auch Herausforderungen: Dass davon beim Sportverein Jedesheim nichts zu kurz gekommen ist, ist bei der Generalversammlung deutlich geworden. Mit seinen sieben Abteilungen – Gymnastik, Fußball, Kegeln, Volleyball, Tennis, Schach und Ski – hält sich der Verein seit Jahrzehnten mit der Mitgliederanzahl an der Spitze. Die vier gleichberechtigten Vorsitzenden Wolfgang Kneissl, Günther Miller, Bernhard Jehle und Markus Haberzettl konnten somit selbstsicher auf die zurückliegenden Monate blicken. Die Vielfalt an Angeboten sichert die Treue der Mitglieder. So wurden zwölf Sportler für 25-jährige oder 40-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet.

Nachdem die Erste Mannschaft der Fußballabteilung in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft hatte, kämpfte sie diesmal um den Klassenerhalt. Wolfgang Kneissl sagte, dass der Heimsieg gegen Illerrieden ausschlaggebend gewesen sei. „Trotz der Rückschläge durch die vielen Verletzungen hat der Teamgeist gesiegt“.

Jedesheimer Schachabteilung sichert sich Nachwuchs

Höhepunkt für die Abteilung Schach war das Schachfestival Württemberg. Das Turnier fand in der Historischen Schranne in Illertissen statt und dauerte neun Tage. Württembergischer Meister wurde Jaroslaw Krassowizkij, der sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizierte. Dabei belegte Jaroslaw dann einen souveränen achten Rang, womit er der erste Spieler des SV Jedesheim ist, der bei dieser Meisterschaft an den Start ging.

Die Schachabteilung hat sich auch Nachwuchs gesichert. Am Kinderturnier nahmen 31 Schachspieler unter acht Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet und der Schweiz teil. Julius Deiringer erkämpfte sich den zweiten Platz. Nachdem Mirjam Zell 2018 Württembergische Meisterin in der U18w wurde, holte sich ihre jüngere Schwester Hannah Zell den württembergischen Meistertitel 2019 in der Kategorie U16w.

Seit kurzem steht den Sportlern im Jedesheimer Sportheim eine Sauna zur Verfügung

Die Abteilung Gymnastik zählt derzeit 392 Mitglieder, wovon 183 Kinder und Jugendliche sind. 45 Mitglieder sind älter als 60 Jahre. Dass diese Abteilung die mitgliederstärkste ist, liegt an deren Angebot. Es gibt zwölf Sportgruppen, die sich an jedes Alter richten. Das beginnt mit zwei Gruppen im Eltern-Kind-Turnen und endet bei „Gymnastik Heil und Fit“. Wie im vergangenen Jahr fand 2019 ein Training mit anschließender Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen statt. 35 Sportabzeichen in Gold, 19 in Silber und sechs in Bronze konnten an 60 kleine und große Sportler überreicht werden. 22 Absolventen nahmen zum ersten Mal teil.

Im Tennis sind die Damen ab 40 Jahre in die Bezirksklasse 2 aufgestiegen. Die Herren 40 belegten in derselben Klasse den zweiten Rang. Zum ersten Mal wurde eine Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Diese gewannen Karin Aschenbrenner und Thomas Wagner.

Zu den Neuerungen: Seit Kurzem steht den Sportlern eine Sauna im Sportheim zur Verfügung. Sie soll den Teamgeist stärken. Ferner erging ein Beschluss, das Flutlicht auf dem Sportplatz zu erneuern. Dazu werden drei neue Masten aufgestellt und alle Lampen durch LED ersetzt.

Die Jedesheimer Dorferneuerung geht in die zweite Runde. Was sich an den betroffenen Straßen ändern soll, lesen Sie hier: Jedesheimer Dorferneuerung geht in die zweite Runde

Themen Folgen