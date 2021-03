12:23 Uhr

Jedesheimer entdeckt verdächtigen Gegenstand im Garten: Ist es Kriegsmunition?

Der Kampfmittelräumdienst und die Polizei sind am Wochenende im Illertisser Stadtteil Jedesheim im Einsatz gewesen. Schlummerte dort Weltkriegsmunition im Boden?

Ein besorgter Bürger hat der Polizeiinspektion Illertissen am Samstagmittag mitgeteilt, dass er bei Gartenarbeiten in Jedesheim ein verdächtiges Objekt gefunden habe. Augenscheinlich handelte es sich um einen länglichen Gegenstand, der einer Weltkriegsmunition ähnelte. In Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelräumdienst konnte die Polizei jedoch schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, hatte der Mann lediglich ein vergrabenes Tonrohr entdeckt. (AZ)

