05.07.2018

Jetzt dreht Illertissen richtig auf

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr die Benefizveranstaltung Run-Bike-Rock statt – mit Erfolg. Tausende liefen, radelten und feierten in der Innenstadt. Der Termin für eine Wiederholung steht bereits fest: Sonntag, 26. Mai 2019.

Am 20. Juli findet in der Vöhlinstadt das „Bayern-Sound“-Festival statt. Doch die Feier zum 100-Jährigen des Freistaats ist längst nicht das einzige Großereignis in der Stadt.

Von Sabrina Schatz und Madeleine Schuster

Es ist nur wenige Wochen her, da radelten und liefen Tausende Sportbegeisterte bei Run-Bike-Rock durch die Region. Nicht nur für die Organisatoren war die Veranstaltung ein Erfolg: Knapp 15000 Euro kamen an Spendengeldern zusammen; gemeinsam wurde gesportelt und gerockt. Eine Wiederholung des Benefizlaufs ist deshalb bereits geplant: Sie soll am Sonntag, 26. Mai 2019 stattfinden.

Doch Run-Bike-Rock wird längst nicht das einzige Großereignis sein, das die Illertisser 2019 feiern können. Neben dem alle drei Jahre stattfindenden Iller-Musik-Festival ist im kommenden Jahr eine Veranstaltung rund ums Thema Energiesparen geplant. Wer nicht ganz so lange warten möchte, für den gibt es aber auch schon in den kommenden Wochen was auf die Ohren. Ein Überblick:

„Bayern-Sound“-Festival: 100 Jahre Freistaat – dieses Jubiläum feiern die Stadt Illertissen und der Landkreis Neu-Ulm am Freitag, 20. Juli, mit zwei Veranstaltungen. Auf dem ehemaligen Baywa-Gelände steigt, wie berichtet, das „Bayern-Sound“-Festival. Drei Mundartbands treten auf: Zwoa Bier, Fättes Blech und The Heimatdamisch. Aktuell sind rund 150 Karten verkauft. „Der Vorverkauf darf schon noch anziehen“, sagt Organisatorin Susanne Schewetzky. 20 Euro sind die Tickets ihrer Meinung nach durchaus wert. Treten die Bands einzeln auf, etwa beim Münchner „Tollwood“, bezahlten Konzertbesucher teils sogar mehr. Außerdem könnten sich die Illertisser Konzertbesucher auf sechseinhalb Stunden Musik und „ordentlich Stimmung“ freuen – von 18 bis 0.30 Uhr. Schewetzky ist guter Dinge: „Bestimmt machen es viele wetterabhängig, ob sie die Veranstaltung besuchen.“ Dabei gibt es auch einen Schlecht-Wetter-Plan, wie sie betont: Das Festival wird bei Regen in die Baywa-Halle verlegt.

Bis zum 20. Juli gibt es noch viel zu tun. In dieser Woche stehe unter anderem ein Termin mit dem Licht- und Tontechniker an. Außerdem bringe das Areal einige Herausforderungen mit sich, die es zu lösen gilt. Laut Schewetzky müssten sich die Helfer etwa überlegen, woher sie zusätzlichen Strom bekommen und in welcher Anordnung sie Bühne, Bierbar, Weinlaube oder Toilettenanlagen aufbauen.

Parallel zum Festival findet in der Schranne ein Festakt für geladene Gäste statt. Bei einer Podiumsdiskussion äußern sich mitunter prominente Bayern zum Thema „Wo Bayern schwäbisch schwätzt“. So sitzen der ehemalige Fußballnationalspieler Paul Breitner und der frühere Abtprimas der Benediktiner, Notker Wolf, in der Runde. Doch auch Heimatverbundene aus der Region sind mit von der Partie: die Bubenhauser Filmemacherin Lisa Miller („Landrauschen“), Bezirksheimatpfleger Peter Fassl sowie der Designer des Illertisser Museums Andreas Koop. Laut Schewetzky haben Stadt und Landkreis rund 250 Einladungen versandt – die Rückmeldung sei sehr positiv.

Live im Sperrbezirk: Was im vergangenen Jahr getestet wurde, soll heuer fortgesetzt werden: Die Stadt riegelt an einigen Wochenenden im Sommer wieder einen Teil des Marktplatzes ab. Von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, ist das Areal für den Verkehr gesperrt. Grund genug für Henning Tatje vom Stadtmarketing, den Platz zumindest an zwei Tagen als Veranstaltungsbühne zu nutzen. Bereits am kommenden Samstag, 7. Juli, heißt es wieder „Live im Sperrbezirk“. Zum Auftakt spielen ab 18 Uhr die Merk Brothers. Von 20 bis 22 Uhr geht es mit Andy Mock und Lily Schreiber musikalisch zurück in die 1960er- und 70er-Jahre. Ein weiteres Konzert ist dann am 11. August geplant: Ab 19 Uhr spielt die Band Crazy Horses. Ansässige Gastronomen übernehmen an beiden Tagen die Bewirtung. Die Bühne, von der aus die Musiker zu sehen und zu hören sein werden, wird in diesem Jahr im südlichen Teil des Platzes, vor dem sogenannten Harisch-Haus, aufgebaut. Tatjes Ziel: Den Marktplatz beleben und Zuhörer gut eingestimmt in den späteren Samstagabend schicken.

Iller-Musik-Festival: In einem dreijährigen Turnus findet das Iller-Musik-Festival statt, an dem sich bislang die Städte und Gemeinden Senden, Illertissen, Vöhringen, Altenstadt und Bellenberg beteiligten. Im kommenden Jahr soll das Festival zum dritten Mal steigen – und zwar vom 29. Juni bis 14. Juli. Die Eröffnungsveranstaltung ist in Illertissen geplant. Was gespielt und geboten wird, bestimmt jede Kommune selbst – in Absprache mit den anderen Beteiligten, so Schewetzky, die die Fäden für die Stadt Illertissen in den Händen hält. Der Gedanke hinter dem gemeinsamen Festival: Es soll ein reger Austausch zwischen den Iller-Kommunen stattfinden. Bislang habe das gut funktioniert, bestätigte Schewetzky im Illertisser Kulturausschuss. Dessen Mitglieder erteilten der Durchführung der Veranstaltung grünes Licht. 30000 Euro hält die Stadt unter anderem für Bandgagen bereit. Die Kosten für Werbemaßnahmen werden nach dem Fest unter den beteiligten Kommunen aufgeteilt.

Energiespar-Festival: Mit einem Festival rund ums Thema Energiesparen könnte sich im kommenden Jahr eine neue Veranstaltung in Illertissen etablieren. Klimaschutzmanager Simon Ziegler stellte das Konzept, das vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) gefördert wird, im Kulturausschuss vor: Auf einer Art Markt mit regionalen Ausstellern soll gezeigt werden, wie sich Bürger für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzen können. Weitere Ideen: Workshops zum Thema „Upcycling“, Kleider- oder Büchertauschbörsen und ein Reparatur-Café. Auch Schulen könnten in die Ausgestaltung mit einbezogen werden, so Ziegler.

Um die konkrete Umsetzung des Festivals soll sich ein Arbeitskreis kümmern. Dafür sucht die Stadt interessierte Bürger, die sich gerne engagieren möchten. Eine der ersten Aufgaben des Arbeitskreises wird unter anderem sein, ein geeignetes Datum für das Festival festzulegen. Fest steht bislang: Es soll im Verbund mit einer bereits bestehenden Veranstaltung stattfinden, etwa dem Regio- und Ökomarkt oder dem Iller-Musik-Festival.

