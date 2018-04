06:00 Uhr

Jetzt hat das Rathaus viel zu prüfen

Mehr als 3300 Unterschriften für ein Bürgerbegehren haben gestern Klaus Rederer und Roland Prießnitz für die Initiative „Nuxit? – So geht’s net!“ an die Dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele übergeben.

Von Ronald Hinzpeter

Von jetzt an läuft die Uhr: In spätestens einem Monat fällt die Entscheidung darüber, ob die Wählerinnen und Wähler in Neu-Ulm über den Nuxit abstimmen dürfen. Gestern gingen im Rathaus die Unterschriften zum Bürgerbegehren ein – und es wurde fast ein kleines Happening, denn etliche Unterstützer drängten sich im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Sie hatten Fähnchen auf eine Schnur aufgefädelt, mit denen die Anzahl der eingesammelten Unterschriften dokumentiert werden sollte. Doch Oberbürgermeister Gerold Noerenberg hatte sich wegen dringender anderer Termine entschuldigen lassen, er sei den ganzen Tag über nicht abkömmlich.

Und so nahm denn die Dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele die zwei prall gefüllten Aktenordner mit Unterschriftenlisten entgegen. Klaus Rederer, Sprecher der Initiative „Nuxit? – So geht’s net!“, gab sich gelassen angesichts des verhinderten OB. Er wurde sogar leicht poetisch – mit einem starken Hauch von Sarkasmus: „Aus dem Dornenstrauß der Bürgermeister sticht die Rosl hervor“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Bürgermeisterin Schäufele, bekennende Nuxit-Anhängerin, sagte dann auch nicht viel, weil sie gleich zu einer diamantenen Hochzeit eilen musste. Nirgendwo in Deutschland werden so viele Bürgerentscheide auf den Weg gebracht wie im Freistaat: „Wir in Bayern sind wohl so gestrickt“, befand Schäufele.

Nach Angaben des Bürgerbündnisses haben 3310 Menschen mit ihrer Signatur das Bürgerbegehren unterstützt. Das ist deutlich mehr als gefordert: Das Minimum lag bei 2632 Unterschriften. Nach Angaben von Klaus Rederer wurden zur Sicherheit deutlich mehr gesammelt, denn während der Prüfung könnten sich etliche als ungültig herausstellen, etwa wenn ein Unterstützer noch nicht das Wahlalter erreicht hat oder nicht im Stadtgebiet wohnt.

Notfalls könnte die Initiative wohl noch einiges an Material nachliefern, denn noch immer gehen laut Roland Prießnitz ausgefüllte Listen beim Bündnis ein. Deshalb gibt er sich sehr zuversichtlich, dass das Begehren tatsächlich durchgeht. In der Bevölkerung habe sich bei diesem Thema eine hohe Eigendynamik entwickelt: „Das dokumentiert, die Menschen wollen selber entscheiden.“ Er und Rederer meinen, der Stadtrat könne die Menge der Stimmen einfach nicht ignorieren. Wenn mehr als 3000 Menschen einen Bürgerentscheid über die Kreisfreiheit wollen, dann müsse auch tatsächlich abgestimmt werden. Die Unterschriften seien „eine starke Bestätigung“.

Die werden jetzt im Rathaus auf ihre Gültigkeit geprüft, dann hat der Stadtrat das Wort. Innerhalb eines Monats muss er über die Zulässigkeit des Begehrens entscheiden. Ein wesentliches Kriterium dafür ist aber nicht nur die reine Zahl der Unterstützer, es muss auch noch eine rechtliche Hürde genommen werden. Wie es in der Bayerischen Gemeindeordnung heißt, sind Bürgerbegehren und Bürgerentscheide nur über „Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde“ zulässig. Gehört dazu auch, bei der Staatsregierung die Kreisfreiheit zu beantragen? Darüber müssen nun die Juristen befinden. Die Initiative sagt dazu ganz klar: Im Fall des Nuxit sei das Bürgerbegehren zulässig. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Frage, die den Wählerinnen und Wählern zur Entscheidung vorgelegt wird, im Nachhinein etwas umformuliert werden muss. Bisher lautet sie wie folgt: „Sind Sie dafür, dass die Große Kreisstadt Neu-Ulm im Landkreis Neu-Ulm verbleibt und deshalb auf einen Antrag bei der Landesregierung auf Erklärung der Kreisfreiheit verzichtet?“ Da der Stadtrat am 21. März bereits entschieden hat, den Antrag zu stellen – und ihn im Übrigen bereits einen Tag später mit den entsprechenden Unterlagen nach München geschickt hat, will die Initiative die Neu-Ulmer darüber entscheiden lassen, ob die Stadt den Antrag wieder zurückziehen soll oder nicht.

Angenommen, der Stadtrat erklärt das Begehren für zulässig, muss innerhalb drei Monaten der Bürgerentscheid erfolgen. Die Initiative würde ihn gerne zusammen mit der Landtagswahl am 14. Oktober durchziehen. Ob es überhaupt so weit kommt, hat nun der Stadtrat in der Hand. Wie der Leiter der Abteilung Zentrale Dienste und Wahlen, Ralf Mager, erklärt, muss dazu voraussichtlich eine Sondersitzung anberaumt werden.

