31.01.2020

Jetzt ist sie offiziell die Rektorin

Andrea Milde führt seit August die Grundschule in Au. Nun hat sie ihre Ernennungsurkunde erhalten. Was sie über ihre Aufgabe sagt

Andrea Milde, seit August 2019 Schulleiterin an der Grundschule in Au, besitzt ab 1. Februar auch den beamtenrechtlichen Titel der Rektorin. Dazu ernannte Landrat Thorsten Freudenberger die 42-Jährige in seiner Eigenschaft als rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamts Neu-Ulm.

Andrea Milde bringt für ihre Leitungsfunktion viel Erfahrung mit: Sie ist im Landkreis Neu-Ulm bereits an ihrer vierten Grundschule tätig. Bevor sie an die Grundschule Au kam, hatte sie an der Grundschule Nersingen, der Grundschule Illertissen und der Grundschule Kellmünz unterrichtet. Von ihrer neuen Aufgabe ist sie begeistert: „Ich habe richtig Lust drauf“, sagte sie bei ihrer Ernennung im Landratsamt, bei der auch der fachliche Leiter des Staatlichen Schulamtes, Ansgar Batzner, und die stellvertretende fachliche Leiterin, Elisabeth Holand, anwesend waren. (az)

