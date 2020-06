vor 4 Min.

Jetzt kommen die ersten Corona-Rechnungen

Plus Der Landkreis Unterallgäu muss für die Kosten der Tests aufkommen - das sind erhebliche Summen. Woher das Geld kommt.

Die ersten Wochen der Corona-Pandemie hierzulande sind überstanden. Die Verbreitung des Virus konnte erfolgreich eingedämmt werden. Zahlreiche Branchen der Wirtschaft hat der verordnete Stillstand des öffentlichen Lebens schwer getroffen. Und auch beim Landkreis Unterallgäu kommen erste Rechnungen auf den Tisch.

Die Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Pandemie sind enorm

Insgesamt hat der Landkreis inzwischen Mehrausgaben von rund 700.000 Euro in Zusammenhang mit der Pandemie zu verzeichnen – für Laborkosten, die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung und die Einrichtung einer Teststrecke, dem sogenannten Drive-in, um schnell und unkompliziert Corona-Tests durchzuführen. „Wir mussten schnell und schlagkräftig handeln“, sagte Landrat Alex Eder kürzlich: „Und zunächst bleiben die Kosten dafür am Landkreis hängen.“

Kreiskämmerer Sebastian Seefried ergänzte, eine Antwort, ob und in welcher Höhe sich der Freistaat an den Kosten insbesondere für Corona-Tests beteiligt, stehe noch aus.

In einer Eilentscheidung wurden Mehrausgaben genehmigt

Weil schnelles Handeln gefragt war, habe der vorherige Landrat Hans-Joachim Weirather angesichts des Pandemiegeschehens zweimal in einer Eilentscheidung stellvertretend für den Kreistag Mehrausgaben genehmigt – einmal ging es um 200.000 Euro für Schutzausrüstung, einmal um 375.000 Euro Laborkosten. „Diese Ausgaben konnten wir decken, da wir weniger Ausgaben beim Winterdienst hatten und indem wir unsere Deckungsreserven angegriffen haben“, so Seefried. Bis zum 13. Mai sind Laborkosten in Höhe von 370.000 Euro für den Landkreis aufgelaufen.

Landrat Alex Eder hat die Mittel für das Gesundheitsamt bereits in einer Eilentscheidung auf 375.000 Euro aufgestockt. Eigentlich wäre dafür der Kreistag rechtlich zuständig. Aber angesichts des Pandemiegeschehens, so Seefried, habe der Landrat diese Eilentscheidung getroffen.

Es ist nicht abschätzbar, wie es weitergehen wird

Durch die Rechnung, die am 13. Mai in Höhe von 170.000 Euro beim Landkreis eingegangen ist, muss der Etatposten erneut um 150.000 Euro aufgestockt werden. Wie es weitergeht, ist schwer abschätzbar. Die Zahl der Tests ist zuletzt stark zurückgegangen. Die weitere Entwicklung und damit auch die notwendigen Geldmittel hängen in erster Linie davon ab, wie sich das Virus weiter verbreitet.

Das Geld wird im Kreishaushalt umgeschichtet. Erstes „Corona-Opfer“ ist der Denkmalschutz. Im Haushalt stehen 100.000 Euro als freiwillige Leistung bereit. 70.000 Euro davon sollen nun in den Corona-Topf wandern. Die Kreisverwaltung betonte, in den vergangenen Jahren seien erhebliche Haushaltsmittel in die Denkmalpflege geflossen.

Erhebliche Haushaltsmittel flossen in die Denkmalpflege

So gingen an die Synagoge Fellheim 200.000 Euro, an den Zehentstadel Engishausen 60.000 Euro, an das Schloss Babenhausen 100.000 Euro und den Zehentstadel Babenhausen 200.000 Euro. Hinzu kommen weitere 100.000 Euro pro Jahr zur Förderung der Denkmalpflege.

Im Beschluss hat der Kreistag festgehalten: Sollte es zu Rückerstattungen kommen oder Gelder für Laborkosten für Corona-Tests doch nicht in der Höhe benötigt werden, soll über die Mittel für die Denkmalpflege nochmals beraten werden.

Weitere 80.000 Euro werden aus der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche abgezwackt. Dieses Geld liegt offenbar schon bereit, weil es zu Mehreinnahmen in dieser Höhe gekommen war. (az)

