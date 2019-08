vor 38 Min.

Joint geraucht: Frau muss Auto stehen lassen

Eine Verkehrskontrolle in Illertissen dürfte für eine 32-jährige Autofahrerin ein Nachspiel haben. Was passiert ist.

Eine Verkehrskontrolle in Illertissen dürfte für eine 32-jährige Autofahrerin ein Nachspiel haben. Was passiert ist.

Eine Verkehrskontrolle in Illertissen hat wohl ein juristisches Nachspiel für eine 32-jährige Autofahrerin: Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße gestoppt. Weil die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen, veranlassten sie einen Test.

Kontrolle in Illertissen: Frau hat Joint geraucht

Der festgestellte Wert blieb zwar unter dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. Im weiteren Gespräch räumte die Frau gegenüber den Polizisten jedoch ein, vor kurzem auch noch einen Joint geraucht zu haben. Daraufhin musste sie einen Blutprobe abgeben. Das Fahrzeug musste sie stehen lassen, heißt es im Polizeibericht weiter. (az)

Weitere kuriose Meldungen aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen