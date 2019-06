07:00 Uhr

Josef Bauer ist jetzt 90 und erinnert sich an ein bewegtes Leben

Der Illertisser Josef Bauer ist mit 90 noch immer fit - Ruhestand kennt er nicht.

Sein Gesicht ist vielen Illertissern bekannt und die freundliche Art, mit der einem Josef Bauer begegnet, ist oft noch von dem einen oder anderen Bonmot begleitet. Wenn der im südmährischen Irritz – heute Tschechien – geborene Senior auf neun Lebensjahrzehnte zurückblickt, spricht er von einer ereignisreichen Zeit. Er hat sie – typisch für den belesenen Senior – in Verse gegossen. Darin heißt es etwa: „Alt wollen alle werden, aber alt will keiner sein, denn da kommen oft Beschwerden, und die sind meistens gar nicht fein.“

Seine Spruchweisheiten, Heimaterinnerungen und Geschichten hat der Senior ganz modern im eigenen Computer gespeichert. Auf dem Gerät finden sich auch viele Bilder von früher, denn Bauer fotografiert schon lange und ist auch durch die technische Entwicklung mitgegangen. Unterstützung bekommt er von seinen Kindern. Sie kümmern sich um ihn, nachdem seine Frau kurz nach der Goldenen Hochzeit gestorben war. Zur Familie gehören ein Sohn, drei Töchter, fünf Enkel und ein Urenkelkind.

Bauer hätte der Wehrmacht beitreten sollen und entkam nur knapp

Seinen Vater hat Josef Bauer dagegen schon früh verloren, sodass die Mutter die treibende Kraft in der kleinen Landwirtschaft im Sudetenland war. Es war eine schwierige Zeit. Nicht vergessen hat Bauer, wie er 1944 – keine 16 Jahre alt – zusammen mit sieben Gleichaltrigen aus seinem Dorf unter Druck gesetzt wurde, sich freiwillig zur Wehrmacht zu melden. „Es sollte unser Geburtstagsgeschenk an den Führer sein“, so Bauer. Sie wurden stundenlang ohne Trinken oder Essen festgehalten. Ohne ihre Einwilligung würden sie nicht mehr wegkommen, war die Ansage. Die Jugendlichen gaben nach, als es hieß, „ihr kommt so oder so dran“. Bauer schaffte es noch, während der Zugabfahrt auszureißen. Dann machte er sich im Dorf bei allerlei Diensten unentbehrlich, um nicht zum Militär zu müssen.

Nach der Vertreibung kam er 1946 nach Bergenstetten, wo er und seine Familie in der Landwirtschaft unterkamen. 1948 kam die Währungsreform. Bauer erinnert sich: „Da war bei den Bauern kein Geld mehr zu verdienen.“ Er begann eine Maurerlehre. In dem zerbombten Ulm habe es viel Arbeit gegeben, sagt Bauer. Nun hieß es um 4.45 Uhr aufstehen, um mit Rad und Bahn pünktlich zum Arbeitsbeginn um 7 Uhr in Ulm zu sein. Als Mann vom Fach schaffte es Bauer auch zum eigenen Heim in Illertissen, das 1956 bezogen wurde. Dann wechselte er zur Firma Wieland in Vöhringen, wo er im Presswerk in der Qualitätskontrolle arbeitete. In seiner Freizeit werkelte er im Garten, sang im Männerchor, war beim Kneippverein und ist bis heute im Gartenbauverein anzutreffen.

